Triumph, arrivano i nuovi colori MY 2024 per Roadster, Rocket e Tiger Sport [FOTO]

Novità per la gamma Triumph che accoglie le nuove colorazioni Model Year 2024, disponibili a partire da oggi sui modelli Roadster, Rocket e Tiger Sport.

Speed Triple 1200 RS e Trident

L’iconica roadster sportiva Triumph Speed Triple 1200 RS sarà disponibile come MY24 in tre varianti cromatiche: la nuova colorazione Carnival Red affianca le giù esistenti Matt Silver Ice e Sapphire.

Per quanto riguarda invece la Trident 660 la novità è rappresentata dalla nuova livrea Jet Black & Triumph Racing Yellow, caratterizzata dal grande logo Triumph sul serbatoio, esattamente come per le esistenti opzioni Silver Ice & Diablo Red e Matt Jet Black & Silver Ice. A completa l’offerta cromatico per il modello è la classica opzione Sapphire Black.

Rocket 3 R e GT

Tre le varianti cromatiche disponibili per la Triumph Rocket 3 R: ai già esistenti Matt Silver Ice e Triumph Sapphire Black si aggiunge il nuovo ed accattivante Sapphire Black & Carnival Red con dettagli Silver Ice.

Sono invece due le opzioni previste per la Rocket 3 in allestimento GT: la minimalista ed elegante Sapphire Black metallizzato e la nuova e raffinata colorazione Sapphire Black & Carnival Red con dettagli Silver Ice prevista anche sulla R.

Tiger Sport 660 e 850

Anche la Triumph Tiger Sport 850 rinnova la gamma colori con la confermata tinta “two tone” Graphite & Diablo Red che viene affiancata dalla nuova colorazione Graphite & Jet Black.

La versatile Tiger Sport 660 sarà invece disponibile in tre colorazioni: oltre alla confermata opzione Korosi Red & Graphite, arrivano le nuove due nuove varianti Snowdonia White & Jet Black e Jet Black & Graphite.