The Bikeriders, l’anteprima del film: American Drama in salsa motociclistica [FOTO]

Scritto e diretto da Jeff Nichols, The Bikeriders è un film disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 19 giugno. Ospiti di Harley-Davidson Italia, Motorionline è stato presente all’anteprima di questo “American Drama” ispirato all’omonimo fotolibro di Danny Lyon, che racconta la storia e l’evoluzione di un “club” di motociclisti del Midwest degli Stati Uniti, originariamente chiamato “Outlaws MC2” ma che nel film è stato rinominato “Vandals”.

Attraverso audio interviste e scatti fotografici ai propri membri ed alle rispettive compagne realizzati nell’epoca d’oro a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, in un periodo storico di forte ribellione e cambiamento, la pellicola offre al pubblico un microcosmo fatto di gare e inseguimenti, passione pura per la moto, inquietudine interiore, senso di appartenenza al gruppo, e rispetto verso il leader e fondatore del club Johnny, interpretato da Tom Hardy.

Una vita a volte oltre il limite, decisamente sopra le righe per i membri dei Vandals, che cattura l’interesse del pubblico attraverso una introspezione più o meno approfondita dei personaggi principali, anche in relazione alle vite e alla storia d’amore centrale raccontata nel film, che si intreccia, indissolubilmente, con la storia del club. Amicizia, libertà e passione ma anche conflitto e irrequietezza, sono gli ingredienti a cui durante il film con l’evoluzione del “club” si mescolano anche criminalità e violenza.

A cornice di tutto questo le splendide Harley-Davidson dell’epoca che la fanno da padrone, alternate con qualche bella presenza sul set di moto inglesi degli anni ’60, tra cui spiccano BSA e Norton. Una pellicola che consigliamo anche per la colonna sonora davvero emozionante ed azzeccatissima per la trama, a far da contorno al rombo delle splendide motociclette, comune denominatore nel legame di sangue tra i membri dei Vandals.