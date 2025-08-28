Telo moto: la proposta di Louis Moto per proteggere la propria due ruote

Mettere la propria moto al riparo è sempre una buona idea e quando non si ha a disposizione un garage o un posto al chiuso dove tenerla parcheggiata, una soluzione alternativa, economica ed efficace, è rappresentata dal telo di protezione.

Ne è un esempio il telo moto proposto da Louis Moto, un telo pratico, robusto e versatile che all’esterno, grazie al suo materiale resistente, protegge efficacemente da polvere e sporco, mentre all’interno è dotato di uno speciale rivestimento che preserva la vernice da graffi e usura.

Adatto a qualsiasi moto, disponibile in due misure

Questo telo di protezione, disponibile in esclusiva online sul sito di Louis Moto, è disponibile in due misure, adattandosi a ogni modello di moto e scooter grazie al tessuto elastico e a un cordoncino integrato. Il telo moto, facilmente ripiegabile e che una volta piegato occupa poco spazio, viene proposto al prezzo di 49,99 € in taglia M e 59,99 € in taglia L.