TAAC Moto presenta a EICMA 2025 la nuova generazione di borse da serbatoio Twistlock
La tecnologia Twistlock del marchio TAAC Moto è ora compatibile con numerosi nuovi modelli
TAAC Moto, giovane brand premium del Gruppo Mandelli, continua la sua corsa all’innovazione nel mondo degli accessori per motociclisti. Grazie al lavoro del Mandelli Lab, la tecnologia Twistlock – il sistema di fissaggio meccanico rapido e sicuro per borse da serbatoio – amplia ora la compatibilità con numerosi nuovi modelli di moto 2025/2026.
La gamma Twistlock sarà protagonista a EICMA 2025 (Padiglione 10 – Stand C80), dove TAAC Moto presenterà in anteprima le ultime evoluzioni del sistema, pensato per chi desidera praticità e design senza compromessi.
Il sistema Twistlock si basa su una flangia installata sul tappo del serbatoio tramite un adattatore specifico per ogni modello. Con un semplice gesto — CONNECT, TWIST, LOCK — la borsa si fissa ruotando di 90° e si rimuove altrettanto facilmente. Nessuna cinghia, nessun magnete: solo un montaggio stabile, pulito e regolabile in base allo stile di guida.
Oggi il sistema è compatibile con circa 200 modelli di moto dei principali marchi — da BMW a Honda, da Yamaha a Ducati — e da ora include anche modelli come la BMW R1300 GS Adventure, Aprilia RS 457, Yamaha MT-07 e Honda CB1000 Hornet.
La collezione Twistlock comprende sette borse universali, con capacità da 2,5 a 25 litri e prezzi da 59,99 a 109,99 euro, progettate per adattarsi a ogni esigenza di viaggio. Accanto a questa gamma, TAAC Moto offre anche borse universali, zaini tecnici e teli coprimoto. Il nome stesso, TAAC, richiama l’onomatopea milanese che esprime rapidità e semplicità — la filosofia del marchio: accessori intelligenti, pratici e immediati per chi vive ogni giorno la passione per le due ruote.
