EICMA 2025: debutta la Phelon & Moore Capetown 7X “design by Pininfarina” in serie limitata [FOTO]

Phelon & Moore, storico marchio britannico della produzione motociclistica con origini all’inizio del ‘900 e riportato in vita nel 2022 da un gruppo di investitori con passione ed esperienza nel settore delle due ruote, sarà protagonista ad EICMA 2025 con una speciale versione della Capetown 7X firmata da Pininfarina.

Dalla collaborazione tra Phelon & Moore e la leggendaria azienda del design italiano nasce la Capetown 7X “design by Pininfarina”, un’edizione limitata a 595 esemplari numerati, che regala una veste esclusiva e di assoluto prestigio alla Capetown 7, il modello adventure del brand motociclistico inglese che è stato utilizzato come base per questo progetto.

Dettagli aerodinamici esclusivi

La Capetown 7X firmata Pininfarina è stata arricchita da una serie di componenti aerodinamici esclusivi, sviluppati in galleria del vento, come il cupolino maggiorato con support CNC, i paramani in carbonio e allumino ricavati dal pieno, così come sono è ricavato dal pieno anche il riser del manubrio personalizzato “Design by Pininfarina”, a cui si aggiungono le mostrine con numero identificativo della serie limitata poste sotto il display e sul bauletto in alluminio dedicato.

Look celebrativo per una veste unica

Esteticamente la moto è dotata di livrea commemorativa che celebra il 95° anniversario di Pininfarina e trae ispirazione da modelli iconici come la Modulo. Il look combina una base bianca metallizzata sulla quale si sviluppano bande grigie tagliate da una linea rossa che attraversa la moto fino alle borse laterali in alluminio coordinate. A completare l’esclusivo design ci sono la sella che riprende i toni chiari delle bande grigie ed è arricchita da un motivo esclusivo e dal ricamo del logo “Pininfarina 95” e il numero 95 tono su tono che con discrezione impreziosisce il serbatoio.