Suzuki, V-Strom Day 2022: aperte le iscrizioni per la seconda edizione

Il secondo Suzuki V-Strom Day, con protagoniste le Sport Enduro Tourer del brand giapponese, è in programma domenica 3 luglio 2022. La partenza del raduno è prevista da Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza e a breve distanza dal Castello di Luzzano, sede della V-Strom Academy da alcuni anni.

Come prendere parte alla manifestazione e costi

È possibile iscriversi al V-Strom Day 2022 accedendo alla sezione online dedicata, tramite il sito. Sono presenti anche informazioni sul programma della giornata.

Suzuki Italia ha stabilito un numero massimo di 80 moto clienti, lo scorso anno nell’evento programmato presso le Alpi olimpiche piemontesi, i posti disponibili terminarono in poco tempo.

È possibile prendere parte all’evento con qualsiasi esemplare V-Strom, indipendentemente dall’anno di produzione, dalla cilindrata o dall’allestimento. Si spazia dalla prima Suzuki V-Strom 1000 del 2002 all’ultima Suzuki V-Strom 1050 XT Pro. L’impegno non prevede la dotazione di pneumatici tassellati, le caratteristiche del percorso consentono poi di portare con sé anche un passeggero con cui condividere l’esperienza. In ogni caso per i partecipanti è necessario indossare dell’abbigliamento tecnico adeguato.

La quota di partecipazione per il pilota risulta di 80 euro e 40 euro per un eventuale passeggero.

Nel costo sono inclusi:

Light lunch

Tre ristori / coffee break

Kit di partecipazione con t-shirt e gadget

Visita guidata alla Rocca d’Olgisio

Assicurazione infortuni

L’evento

Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 sono previsti il ritrovo e la fase di check-in dei partecipanti, presso la piazza della Rocca di Borgonovo Val Tidone, quindi un briefing sul programma della giornata. L’evento terminerà alle ore 17:30.

I partecipanti già presenti in zona sabato 2 luglio possono registrarsi in anticipo, presso il Castello di Luzzano, a Rovescala (PV), distante meno di 10 km da Borgonovo Val Tidone, come indicato.

Il V-Strom Day consente di passare una giornata tra appassionati di moto e di esplorazione. Parte interessante del programma è un tour guidato, di circa 130 km su tratti asfaltati e sterrati, lungo scenari suggestivi tra le colline presenti tra Emilia-Romagna e Lombardia. Un percorso che consente di assaporare le doti delle diverse Sport Enduro Tourer e affrontabile da chiunque, anche da coloro che non hanno una profonda esperienza della guida in fuoristrada, secondo le indicazioni. Dopo l’itinerario è prevista una sosta per una visita guidata della Rocca d’Olgisio, un’antica fortezza del piacentino divenuta monumento nazionale.

Alcune guide fungono da apripista ai motociclisti suddivisi in piccoli gruppi affidati ai membri dello staff Suzuki. Presenti anche gli istruttori della V-Strom Academy in sella a esemplari di V-Strom 650 XT e V-Strom 1050 XT.

Foto: Suzuki