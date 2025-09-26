Suzuki: un weekend a Roma, all’Eternal City Show 2025 [FOTO]

Il weekend in arrivo sarà caratterizzato dalla nona edizione dell’Eternal City Motorcycle Show a Roma. Una manifestazione, nel cuore della Capitale, dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote, tra novità, attività speciali e test ride. Sarà presente anche Suzuki, con la possibilità di scoprire e di testare le nuove GSX-8T e GSX-8TT, oltre agli altri modelli del marchio.

L’Eternal City Motorcycle Show 2025

Sabato 27 e domenica 28 settembre gli appassionati di moto si riuniscono a Roma, più precisamente all’Eur nella location della Nuvola di Fuksas al Roma Convention Center, per questo appuntamento, ormai classico di inizio autunno, giunto alla sua nona edizione.

Durante l’evento sarà possibile scoprire numerosi contenuti dedicati agli appassionati delle due ruote: dall’esposizione dei prodotti alle attività speciali, con ospiti internazionali, mostre d’arte, concorsi di personalizzazione, oltre a un’ampia selezione di abbigliamento e accessori.

La proposta Suzuki

Come dicevamo, Suzuki sarà una delle protagoniste e mette in primo piano le nuove GSX-8T e GSX-8TT, modelli che reinterpretano lo stile retrò con tecnologia e prestazioni moderne. Il loro design neo-rétro, infatti, richiama la celebre T500 Titan prodotta da Suzuki Motor Corporation dal 1967, primo modello importato in Italia a partire dal 1970.

Questi due modelli saranno esposti a Roma e potranno essere anche provati, nelle aree esterne del City Show, ma non saranno gli unici presenti. Il marchio giapponese, infatti, porterà nella Capitale anche il resto della gamma: V-Strom 800 DE, GSX-8R, GSX-8S, GSX-S1000GX e GSX-S1000.