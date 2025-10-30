Suzuki: tante novità e la nuova gamma ad EICMA 2025 [FOTO]

L’attesa è ormai finita. La prossima settimana si apriranno le porte di EICMA 2025, la nuova edizione della fiera motociclistica di Milano, e saranno tantissime le novità previste. Suzuki porterà tutta la sua nuova gamma 2026, con nuovi modelli in tutte le categorie: dalle Tourer alle Stradali, dalle Supersportive alle Enduro, passando anche per Supermtard e scooter.

Le novità in arrivo

La casa giapponese porterà le nuove V-Strom 1050DE/1050SE e 800/800DE per quanto riguarda le Adventure Tourer, mentre la nuova GSX-S1000GX sarà in primo piano tra i crossover, per poi passare alle stradali GSX-8R e GSX-8S. A questo proposito, allo stand sarà presente anche la GSX-8R Tuned by Juri, esemplare unico da esposizione realizzato in occasione del torneo mondiale “Capcom Cup 11” che sfoggia una livrea dedicata al personaggio Juri di Street Fighter.

La supersportiva per eccellenza è la GSX-R1000R, con il nuovo modello che celebra il 40° anniversario della famiglia GSX-R con un design dedicato e tre livree celebrative (blu, gialla o rossa). Non mancheranno anche alcuni modelli derivati dall’anima racing. Il neo retrò sarà celebrato da GSX-8T e GSX-8TT, mentre il reparto enduro e supermotard vedrà esposte nello stand all’appuntamento milanese la DR-4ZS e la DR-Z4SM.

Lo scooter elettrico

Infine, Suzuki esporrà in anteprima europea lo scooter elettrico e-Address, che incarna la filosofia “Run.Turn.Stop” e si traduce in un perfetto equilibrio tra prestazioni e maneggevolezza. Supportato da un telaio leggero ma robusto con cilindrata pari a 125cc, è uno scooter pratico e dal design elegante con un’autonomia di 80 km in elettrico perfetta per un utilizzo urbano.