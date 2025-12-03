Suzuki RM-Z450: dalla nascita nel 2005 ai successi con Ken Roczen

La Casa giapponese celebra la storia della moto protagonista degli ultimi vent'anni nel motocross

di Gaetano Scavuzzo 3 Dicembre, 2025
La Suzuki RM-Z450, moto che continua a raccogliere successi sui circuiti di gara in giro per il mondo, è il simbolo dell’eccellenza e dell’impegno profuso dalla Casa giapponese nel motocross negli ultimi due decenni. Nata nel 2005, la RM-Z450 è subito divenuta un punto di riferimento per equilibrio dinamico, affidabilità e competitività, affermandosi come una della moto più vincenti nella categoria motocross 450.

La storia della Suzuki RM-Z450

La storia della Suzuki RM-Z450 nasce da una lunga tradizione off-road che affonda le radici nel 1975, anno in cui la Casa di Hamamatsu lanciò le prime RM 125 e 250 a due tempi. Al debutto nel 2005, la RM-Z450 si presenta come la prima quattro tempi di grande cilindrata della gamma, facendosi apprezzare per stabilità del telaio in alluminio, spinta del motore da 449 cc e maneggevolezza garantita dall’equilibrata distribuzione dei pesi. 

Ken Roczen

Nel 2008 Suzuki introduce la prima importante evoluzione tecnica della RM-Z450, con la moto che si arricchisce dell’iniezione elettronica, in una delle prime applicazioni nel mondo del motocross. Oltre a migliorare erogazione e reattività, Suzuki alleggerisce il telaio e rivede il forcellone della moto. Due anni dopo, nel 2010, il costruttore giapponese interviene sulla ciclistica della RM-Z450, rafforzando la struttura e ottimizzando sospensioni e geometrie per aumentare la stabilità in ingresso curva. 

Nel 2018 arriva una Suzuki RM-Z450 completamente riprogettata: telaio più rigido e leggero, iniezione affinata, freno anteriore maggiorato da 270 mm, serbatoio in plastica e una carrozzeria più snella. Interventi migliorative riguardano anche il motore da 449 cc che beneficia di una nuova camera di combustione e mappature riviste, mentre a livello ciclistico vengono introdotti l’ammortizzatore Showa BFRC e la forcella a molla con cartuccia pressurizzata. 

Ken Roczen

La Suzuki RM-Z450 oggi

La RM-Z450 è arrivata ai giorni nostri rimanendo fedele al suo DNA fatto di potenza gestibile, controllo e precisione di guida, una “formula” che ha permesso alla moto di Suzuki di conquistare 29 titoli tra campionati nazionali e mondiali, oltre a essere la prima 4T a iniezione elettronica a vincere una gara AMA Supercross.

Dal 2022 la Suzuki RM-Z450 è al talentuoso pilota tedesco Ken Roczen che, in sella alla moto della Casa giapponese, ha collezionato podi, vittorie nel WSX e riconoscimenti internazionali, confermandone efficacia e competitività. La collaborazione tra Suzuki e Ken Roczen, rinnovata per la stagione 2026, continuerà a rafforzare il legame tra la Casa giapponese e le competizioni motocross. 

