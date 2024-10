Suzuki presenta le novità 2025 in anteprima mondiale a EICMA 2024 [FOTO]

Suzuki scalda i motori per EICMA 2024 dove presenterà diverse novità in anteprima per il 2025. Alla manifestazione motociclistica internazionale, in programma dal 7 al 10 novembre prossimi, oltre a svelare i nuovi modelli Suzuki offrirà anche una panoramica sull’intera gamma con l’aggiornamento di alcuni nuove colorazioni.

Novità 2025, racing, futuro sostenibile e nuove livree

Sulla Suzuki GSX-S1000 arrivano il nuovo display TFT da 5 pollici e le due nuove colorazioni Argento Vancouver e Blu Atene. La gamma colori si arricchisce di due novità anche per la Adventure Tourer V-Strom 1050DE: Bianco Washington e Nero Praga. Nello stand Suzuki ad EICMA 2024 ci sarà poi la leggendaria Hayabusa in Verde Caracas, Argento Melbourne e Nero Dallas oltre alla GSX-S1000 GX in Rosso Madrid. Novità anche per la V-Strom 800DE che sarà proposta nelle livree Nero Dubai, Bianco Oslo e Giallo Petra.

Nell’area dedicata al motocross saranno esposte le specialistiche RM-Z250 e RM-Z450, mentre nell’area scooter ci sarà anche l’innovativo prototipo di Burgman 400 alimentato ad idrogeno svelato al Tokyo Mobility Show 2023.

Area racing

Ad EICMA 2024 sarà presenta anche l’anima di racing di Suzuki con l’esposizione della GSX-R1000R del Team Suzuki Yoshimura SERT, affiancata dalla GSX-R1000R del Team CN Challenge, la supersportiva alimentata da carburante sostenibile e dotata di componenti realizzati con tecnologie eco-compatibili che lo scorso luglio ha partecipato alla 8 Ore di Suzuka nella categoria Experimental.

GSX-8R Cup

Spazio poi alle Suzuki GSX-8R Cup, versione pronto pista della sportiva GSX-8R Cup che ha debuttato al Suzuki Motor Fest 2024 di Misano, e all’esclusiva Swift 8R Cup, versione one-shot della celebre e compatta vettura Suzuki che richiama i colori e lo spirito della 8R Cup.

Champions Charity Race

La Suzuki V-Strom 800DE sarà protagonista della Champions Charity Race nell’area esterna MotoLive, una gara in cui piloti e leggende del motociclismo si sfideranno in duelli ad eliminazione diretta. La Casa giapponese sarà presente con due team, entrambi in sella alla V-Strom 800DE: il Team Mirco Bettini gareggerà giovedì 7 novembre, mentre il Team Stefan Hessler sarà in pista venerdì 8 novembre.