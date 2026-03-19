Suzuki: nasce il Tester Day Experience al circuito di Cremona

Un nuovo evento per le prove in pista. Suzuki ha annunciato la prima edizione del ‘Tester Day Experience’, programmato per sabato 9 maggio presso il Cremona Circuit ‘Angelo Bergamonti’, in cui gli appassionati potranno provare le moto più sportive della gamma del marchio giapponese, con sessioni in pista ed anteprime esclusive. Non solo moto, però, perché l’evento proporrà anche la possibilità di mettersi al volante della Swift Sport, con raduno e parata in pista.

Gli eventi moto

Gli eventi sono dedicati ai possessori di moto Suzuki, che avranno l’occasione di acquistare un pacchetto di quattro turni in pista, al prezzo speciale di 150 euro. Ma, come dicevamo, ci sarà anche l’occasione di provare delle novità del marchio giapponese, come la supersportiva GSX-R1000R. Sarà disponibile in turni da 20 minuti, al costo di 40 euro.

Nel kartodromo sarà, invece, possibile provare la supermotard DR-Z4SM con turni da 10 minuti al costo di 10 euro, mentre per chi preferisce l’esperienza su strada sarà disponibile un ampio programma di test ride gratuiti della gamma moto Suzuki, con prenotazioni direttamente in loco. Tra i modelli disponibili troviamo V-Strom 800DE, V-Strom 800SE, V-Strom 1050DE, V-Strom 1050SE, GSX-8R, GSX-8S, GSX-8T, GSX-8TT, GSX-S1000 EVO, GSX-S1000GX, GSX-S1000GT, DR-Z4S e DR-Z4SM. Insomma, quasi tutta la gamma del marchio giapponese.

È, infine, prevista una parata in pista alle ore 13:40, aperta a tutti i clienti possessori di moto o scooter Suzuki, senza limitazioni di cilindrata, anno o segmento.

La Suzuki GSX-R1000R

La principale protagonista sarà la supersportiva, in arrivo in primavera nelle concessionarie. Questo modello presenta alcuni elementi distintivi, per dargli ancora più grinta rispetto alle versioni del passato: alette aerodinamiche laterali in carbonio, derivate dall’esperienza racing del marchio, cover monoposto ed una tecnologia evoluta. Inoltre, presenta tre livree 40th Anniversary (Blu, Rosso e Giallo), che rendono omaggio i momenti più iconici della storia della GSX-R.

Anche la ciclistica ha ricevuto degli importanti aggiornamenti: albero motore ridisegnato, con supporti maggiorati e basamento rivisto per sopportare carichi ancora più elevati, nuova catena di distribuzione, frizione SCAS (assistita e antisaltellamento) ottimizzata per una gestione più fluida e meno affaticante. Infine, ci sono controlli elettronici più evoluti ed intuitivi.

La nuova GSX-R1000R è spinta dal motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm3, affinato per migliorare le prestazioni. Le testate riprogettate, le nuove camere di combustione e il rapporto di compressione portato a 13,8:1 migliorano l’efficienza termica mantenendo la potenza tipica della GSX-R, per un miglior rendimento, oltre ad un nuovo scarico in titanio compatto.

L’altra protagonista è la Suzuki DR-Z4SM, che è stata rivista con linee ammodernate e aggressive. Spicca il gruppo ottico a LED, oltre alla strumentazione con display LCD. La moto giapponese è spinta dal motore monocilindrico da 398 cc raffreddato a liquido che eroga 38 CV sulla S e 29,4 CV sulla SM, che è stato aggiornato per ottenere l’omologazione Euro 5+ e garantire prestazioni migliorate. Caratterizzato da una serie di accorgimenti su camme, testata e pistone, il nuovo motore è affiancato da altre soluzioni tecniche come l’adozione della frizione assistita antisaltellamento (SCAS) che garantiscono una migliore erogazione della potenza oltre ad una maggiore efficienza.

Il raduno delle Suzuki Swift Sport

Come dicevamo, non saranno solamente le moto ad essere protagonista di questo evento. Ci sarà anche uno spazio per le auto e, in particolare, per la Suzuki Swift Sport, l’anima sportiva a quattro ruote del marchio giapponese. A Cremona, si terrà il raduno ufficiale dei possessori della hot hatch, per un momento di incontro e di condivisione, con la propria amata vettura.

L’appuntamento è per le ore 13, per poi partecipare alla parata in pista. I partecipanti al raduno avranno inoltre la possibilità di acquistare a 25 euro i turni in pista con la propria Swift Sport. L’esperienza di guida sarà arricchita anche da un’attività ludico-formativa con Skid Car, completamente gratuita e con iscrizione in loco, che permetterà di sperimentare situazioni di scarsa aderenza in totale sicurezza, sotto la supervisione di un driver professionista.

Appuntamento a Cremona

L’appuntamento con il Suzuki Tester Day 2026 è programmato per sabato 9 maggio a Cremona, in uno dei circuiti del Mondiale Superbike. L’evento sarà a ingresso gratuito, mentre le attività in pista e i test ride a pagamento potranno essere prenotati online. Sono previste anche alcune attività gratuite, che saranno accessibili con iscrizione direttamente in loco il giorno dell’evento.