Suzuki: le moto giapponesi supporteranno il Giro d’Italia 2026

Suzuki sarà nuovamente al fianco del Giro d’Italia 2026. Il marchio giapponese fornirà le moto di supporto della corsa rosa, ma anche di tutte le principali gare italiane delle due ruote, grazie alla collaborazione con RCS Sport. Oltre 70 moto messe a disposizione per garantire il supporto operativo e logistico, con numerosi modelli: dalla V-Strom 800DE alla GSX-S1000 GT.

Tutte le più importanti classiche

Il Giro d’Italia 2026, in programma dall’8 al 31 maggio, sarà l’apice di questa collaborazione, che sarà già attiva per molti altri eventi importanti sul nostro territorio. Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano Torino, Milano Sanremo e Il Lombardia, oltre a Sanremo Women, Giro d’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro d’Italia Women e Gran Piemonte.

Le moto impegnate

Come dicevamo, saranno numerosi i modelli in ‘gara’. A partire dalla V-Strom 800DE, l’Adventure Tourer di Hamamatsu, dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc con una potenza di 84 CV e una coppia di 78 Nm, garantisce eccellenti prestazioni su ogni tipo di percorso. Accanto a questo modello, saranno impegnate anche V-Strom 1050DE e V-Strom 1050SE, modelli pensati per affrontare con sicurezza e stabilità percorsi misti e lunghe distanze.

Altra protagonista delle gare rosa sarà la GSX-S1000GT, la Grand Tourer che combina alte prestazioni e comfort, spinta dal motore quattro cilindri in linea da 999 cc raffreddato a liquido, con una potenza di circa 152 CV e una coppia massima di circa 106 Nm. Per completare la flotta, ci sarà anche la GSX-S1000GX, la crossover ad alte prestazioni progettata per combinare comfort, stabilità e capacità di assorbire le asperità. Per un mix tra agilità e solidità.