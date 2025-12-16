Suzuki Hayabusa 2026: novità, aggiornamenti tecnici e prezzi della supersportiva [FOTO]

La Suzuki Hayabusa si aggiorna con l’arrivo del model year 2026, moderna evoluzione delle supersportiva giapponese che da oltre vent’anni è sinonimo di prestazioni, innovazione e stile. Nel modello 2026 della moto Suzuki introduce una serie di aggiornamenti tecnici e stilistici pensanti per migliorare l’esperienza di guida, senza tradire il carattere distintivo che ha reso la Hayabusa un punto di riferimento assoluto del suo segmento.

Lanciata nel 1999 con l’obiettivo di diventare la moto di serie più veloce al mondo, fin dalle prime generazioni la Suzuki Hayabusa si è distinta per un coefficiente aerodinamico tra i migliori del segmento, proponendo come moto in grado di offrire performance di alto livello, stabilità alle alte velocità e comportamento impeccabile in curva. La terza generazione, introdotta nel 2021, ha arricchito la Hayabusa con innovazioni sul fronte dell’elettronica ed una significativa evoluzione relativa a motore, ciclistica e aerodinamica.

Le novità del MY 2026

La nuova Suzuki Hayabusa 2026 prosegue il percorso evolutivo introducendo tre nuove livree (Nero Memphis, Grigio Pittsburgh e Blu Rodi), una batteria agli ioni di litio ELIIY Power più leggera ed efficiente, aggiornamenti al sistema Lauch Control e al Power Mode Selector, mentre lo Smart Cruise Control è ora attivo anche durante i cambi marcia. Un ulteriore novità della Hayabusa è il debutto della Special Edition che si distingue per carrozzeria e cerchi blu, dettagli estetici bianchi, emblemi resinati e terminale di scarico anodizzato.

Sul piano tecnologico, la Hayabusa MY26 è dotata del Suzuki Drive Mode Selector Alpha (SDMS-α), che gestisce diversi sistemi come Traction Control, Quick Shift bidirezionale, dispositivo anti-impennata e frenata motore, personalizzabili su più livelli. Completano la dotazione sistemi avanzati tra cui troviamo: Active Speed Limiter, Emergency Stop Signal, Hill Hold Control e Motion Track Brake System.

Motore 1.340 cc da 190 CV

Il motore della Suzuki Hayabusa resta il confermato quattro cilindri in linea da 1.340 cc che sviluppa 190 CV e 150 Nm di coppia, abbinato al telaio a doppia trave, forcellone in alluminio e sospensioni KYB completamente regolabili. L’impianto frenante della moto adotta pinze Brembo Stylema a quattro pistoncini con dischi da 320 mm, mentre l’aerodinamica avanzata è garanzia di stabilità e protezione a velocità vicine ai 300 km/h.

Prezzi da 19.990 €

La nuova Suzuki Hayabusa 2026 sarà disponibile nelle colorazioni Blu Rodi, Grigio Pittsburgh e Nero Memphis al prezzo di 19.990 €, mentre la Special Edition Blu Montreal viene proposta a 20.490 €.