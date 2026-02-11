Suzuki GSX-S1000GX: arrivano le nuove versioni Plus e Top, e torna la GSX-R125 [FOTO]

La gamma della crossover Suzuki GSX-S1000GX si arricchisce di due nuove versioni, chiamate Plus e Top, che incrementano comfort e funzionalità grazie ad una serie di equipaggiamenti pensati per i viaggiatori in moto più esigenti, con entrambe le varianti disponibili nei concessionari a partire da marzo 2026. Altra novità nella gamma di Suzuki è il ritorno della GSX-R125, la moto sportiva dedicata ai più giovani che può essere guidata sin dai 16 anni.

Combinando il meglio del segmento Sport Tourer e del segmento Adventure Tourer, la Suzuki GSX-S1000GX propone prestazioni e telaio da vera superbike, affiancati da posizione di guida comoda anche per i lunghi viaggi, praticità elevata ed evoluti sistemi di assistenza al pilota. A spingere la GSX-S1000GX è il celebre motore Suzuki quattro cilindri in linea da 999 cc che eroga 152 CV di potenza e 106 Nm di coppia massima. La moto dispone di telaio in alluminio, sospensioni elettroniche di serie e pacchetto elettronico Suzuki Intelligent Ride System che comprende tra le altre cose lo smart cruise control e l’ABS con funzioni avanzate.

Le versioni Plus e Top

La nuova Suzuki GSX-S1000GX Plus è pensata per il turismo sportivo, con una serie di accessori che la rendono pronta ad affrontare anche i viaggi più lunghi e impegnativi. La dotazione della versione Plus è arricchita da borse laterali con finiture in tinta. Il prezzo della GSX-S1000GX Plus è di 15.790 €.

La Suzuki GSX-S1000GX Top propone il massimo dell’equipaggiamento, con la dotazione di serie della moto che include le borse laterali con finiture in tinta, la sella comfort, lo scarico Akrapovic S-S10SO19-HAPT e il cavalletto centrale. La variante Top viene proposta al prezzo di 17.490 €.

Suzuki GSX-R125 2026

L’altra novità è il ritorno in gamma della Suzuki GSX-R125, la sportiva pensata per i più giovani che monta il motore monocilindrico DOHC raffreddato a liquido che combina prestazioni brillanti e consumi contenuti. Questa moto, guidabile sin dai 16 anni, è dotata di ciclistica compatta e leggera, con telaio a tubi e un peso di soli 134 kg in ordine di marcia, a cui si aggiungono l’impianto frenante ABS Bosch, l’illuminazione full LED, la strumentazione LCD, il Suzuki Easy Start e l’avviamento keyless. La nuova Suzuki GSX-R125 viene venduta a un prezzo di 4.190 €.