Suzuki GSX-R1000R Stealth: più sportiva e con un nero esclusivo

La Suzuki GSX-R1000R è la supersportiva del marchio giapponese ed ora si presenta in una versione ancora più cattiva e distintiva: la Stealth. Presentata al Salone Auto Torino 2026, propone una livrea esclusiva full black ed una dotazione dal carattere ancora più sportivo, grazie a diversi elementi per accentuarne l’anima racing. Si tratta di un modello in edizione limitata, a solamente 10 esemplari ed ordinabile esclusivamente online, sul sito ufficiale dell’azienda asiatica.

Un’estetica ‘total black’

Questa versione speciale prende spunto dalla Suzuki Stealth Line, la gamma di motori fuoribordo del Marchio contraddistinta dall’estetica total black. Rappresenta un punto d’incontro tra le diverse anime di Suzuki: la tecnologia e la sportività del mondo motociclistico si fondono con il linguaggio stilistico della Stealth Line del mondo marine, dando vita a una supersportiva dalla forte personalità.

Proprio il colore nero è l’elemento chiave anche della GSX-R1000R Stealth. La livrea, infatti, è contraddistinta dall’alternanza di superfici verniciate nero lucido e nero opaco, con l’obiettivo di creare un effetto raffinato e deciso, ulteriormente valorizzato da dettagli “tono su tono” presenti sulla moto. Inoltre, per rendere ancora più esclusivo questo modello, c’è il logo Stealth applicato sul serbatoio, dove troviamo anche il numero progressivo dell’esemplare. Quest’ultima diventa così la firma distintiva di una serie speciale pensata per gli appassionati tra prestazioni e carattere.

Per accentuare l’anima racing di questo modello speciale, come dicevamo, ci sono anche alcune dotazioni dedicate: dallo scarico Akrapovic in titanio al cupolino fumé, passando per la cover monoposto e le alette in carbonio. Un modello che conserva integralmente il DNA della GSX-R1000R, con la sua sportività portata all’estremo, e lo interpreta attraverso una veste ancora più ricercata ed esclusiva, destinata a un numero ristretto di appassionati.

Sempre col quattro cilindri

Sotto l’esclusiva veste Stealth, non cambia il cuore della GSX-R1000R, la supersportiva progettata per offrire prestazioni di altissimo livello sia su strada sia in pista. Il motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm³, raffreddato a liquido e dotato di distribuzione DOHC, beneficia delle più avanzate tecnologie sviluppate da Suzuki nelle competizioni, tra cui il sistema di fasatura variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing) e il raffinato comando elettronico Ride-by-Wire.

Solo online

La GSX-R1000R Stealth, sarà ordinabile esclusivamente online sul sito Suzuki, nella sezione dedicata, a partire dalle ore 10.30 di venerdì 11 settembre, a un prezzo di listino di 21.690 euro.

La Suzuki GSX-R1000R

La versione Stealth è un’edizione speciale di uno dei modelli più iconici del marchio giapponese: la Suzuki GSX-R1000R. Un modello tornato sul mercato europeo ed italiano circa un anno fa, dopo una breve uscita dai listini, celebrando i 40 anni della famiglia GSX-R, con un’evoluzione che mantiene riconoscibile il DNA della storica superbike di Hamamatsu. Il design conserva linee filanti e pulite, aggiornate con dettagli più moderni come le alette in carbonio secco, capaci di incrementare dell’8,4% il carico aerodinamico sull’anteriore. C’è anche un frontale aggiornato, con faro a LED compatto che integra luci di posizione e indicatori di direzione.

La ciclistica utilizza un telaio perimetrale a doppia trave in alluminio, abbinato a una forcella rovesciata Showa BFF completamente regolabile e a un monoammortizzatore Showa BFRC, anch’esso regolabile. L’impianto frenante Brembo dispone di pinze radiali a quattro pistoncini e doppi dischi da 320 mm, con ABS di serie. Completa la dotazione il sistema elettronico S.I.R.S. con piattaforma inerziale IMU, controllo di trazione su 10 livelli, anti-impennata, tre modalità di guida e gestione della coppia in curva. Il cambio è un sei marce con quickshifter bidirezionale.

Sotto le carene trova posto un quattro cilindri in linea da 999,8 cc, omologato Euro 5+, capace di sviluppare 195 CV a 13.200 giri/min e 110 Nm a 11.000 giri/min. Il motore è stato aggiornato intervenendo su pistoni, rapporto di compressione, alimentazione e flussi. I corpi farfallati passano da 46 a 48 mm e sono presenti iniettori a otto fori e un sistema Top Feed Injector per ottimizzare l’erogazione agli alti regimi. Il peso in ordine di marcia è di 203 kg.