EICMA 2026, KTM e Husqvarna ci saranno: le novità attese

EICMA 2026 si avvicina, con la prossima edizione del Salone internazionale delle due ruote, che quest’anno si terrà dal 3 all’8 novembre nel polo fieristico di Fiera Milano Rho. Ad un mese da quello che è diventato uno dei principali appuntamenti mondiale del settore motociclistico, arrivano le prime conferme ufficiali da parte delle Case che saranno protagoniste all’importante kermesse milanese dove nessun brand vuole mancare.

A confermare la loro presenza ad EICMA 2026 sono KTM e Husqvarna, due marchi di primo piano assoluto del panorama motociclistico globale e che si apprestano ad accogliere i numerosi visitatori che invaderanno la manifestazione. Entrambe le Case motociclistiche saranno protagoniste, con i rispettivi stand, nel padiglione 22, dove il 3 novembre presenteranno le loro novità presenti in fiera nel corso della tradizionale conferenza stampa che apre EICMA.

KTM: uno sguardo sul futuro del marchio

Nello stand KTM, dove aggressività e orientamento alle performance faranno da cornice, la Casa austriaca presenterà le ultime novità in fatto di prestazioni, tecnologia e sviluppo del prodotto. Nell’annuncio della propria presenza a EICMA 2026, KTM promette di “sorprendere e stimolare il dialogo”, presentando una gamma in continua evoluzione e ribadendo l’attenzione per le prestazioni offroad, da sempre nel DNA del marchio di Mattighofen. Oltre alla panoramica sui modelli in arrivo, KTM illustrerà informazioni e dettagli anche sulla sua visione strategica per gli anni a venire.

Husqvarna: anteprime e direzione futura

Anche Husqvarna, che sarà presente nello stand E08 del padiglione 22, porterà ad EICMA 2026 diverse novità in anteprima esclusiva mostrando le ultime evoluzioni del marchio e i modelli più recenti della gamma, tradizionalmente orientata all’eleganza e alla raffinatezza. Il filo conduttore della presenta Husqvarna alla kermesse milanese sarà quello che unisce innovazione, design e tecnologia. A Milano verrà esposta una ricca selezione di motociclette pensata per raccontare la varietà dell’offerta e la direzione che guiderà lo sviluppo futuro del brand.

Domande frequenti su KTM e Husqvarna a EICMA 2026

Quando si svolgerà EICMA 2026?

EICMA 2026 si terrà dal 3 all’8 novembre presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho. Il 3 novembre sarà dedicato anche alle conferenze stampa delle Case presenti.

KTM sarà presente a EICMA 2026?

Sì, KTM ha confermato la propria presenza a EICMA 2026. Il marchio austriaco sarà nel padiglione 22, dove presenterà le novità della gamma e anticiperà la propria visione per il futuro del brand.

Husqvarna sarà presente a EICMA 2026?

Sì, anche Husqvarna Mobility sarà protagonista a EICMA 2026, con il proprio stand E08 nel padiglione 22. Il marchio porterà a Milano anteprime e modelli recenti, con particolare attenzione a innovazione, design e tecnologia.

Quali novità presenteranno KTM e Husqvarna a EICMA 2026?

Al momento le Case hanno confermato la loro partecipazione e anticipato la presenza di nuovi modelli e anteprime, senza svelare tutti i dettagli. KTM punterà su prestazioni, tecnologia e sviluppo del prodotto, mentre Husqvarna racconterà l’evoluzione del marchio attraverso design e innovazione.