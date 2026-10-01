EICMA 2026, KTM e Husqvarna ci saranno: le novità attese

I due brand confermano la loro presenza al Salone internazionale delle due ruote in programma a Milano dal 3 all'8 novembre

di Gaetano Scavuzzo 1 Ottobre, 2026
EICMA 2026, KTM e Husqvarna ci saranno: le novità atteseEICMA 2026, KTM e Husqvarna ci saranno: le novità attese

EICMA 2026 si avvicina, con la prossima edizione del Salone internazionale delle due ruote, che quest’anno si terrà dal 3 all’8 novembre nel polo fieristico di Fiera Milano Rho. Ad un mese da quello che è diventato uno dei principali appuntamenti mondiale del settore motociclistico, arrivano le prime conferme ufficiali da parte delle Case che saranno protagoniste all’importante kermesse milanese dove nessun brand vuole mancare.

A confermare la loro presenza ad EICMA 2026 sono KTM e Husqvarna, due marchi di primo piano assoluto del panorama motociclistico globale e che si apprestano ad accogliere i numerosi visitatori che invaderanno la manifestazione. Entrambe le Case motociclistiche saranno protagoniste, con i rispettivi stand, nel padiglione 22, dove il 3 novembre presenteranno le loro novità presenti in fiera nel corso della tradizionale conferenza stampa che apre EICMA. 

Husqvarna - EICMA 2026

KTM: uno sguardo sul futuro del marchio

Nello stand KTM, dove aggressività e orientamento alle performance faranno da cornice, la Casa austriaca presenterà le ultime novità in fatto di prestazioni, tecnologia e sviluppo del prodotto. Nell’annuncio della propria presenza a EICMA 2026, KTM promette di “sorprendere e stimolare il dialogo”, presentando una gamma in continua evoluzione e ribadendo l’attenzione per le prestazioni offroad, da sempre nel DNA del marchio di Mattighofen. Oltre alla panoramica sui modelli in arrivo, KTM illustrerà informazioni e dettagli anche sulla sua visione strategica per gli anni a venire. 

Husqvarna: anteprime e direzione futura

Anche Husqvarna, che sarà presente nello stand E08 del padiglione 22, porterà ad EICMA 2026 diverse novità in anteprima esclusiva mostrando le ultime evoluzioni del marchio e i modelli più recenti della gamma, tradizionalmente orientata all’eleganza e alla raffinatezza. Il filo conduttore della presenta Husqvarna alla kermesse milanese sarà quello che unisce innovazione, design e tecnologia. A Milano verrà esposta una ricca selezione di motociclette pensata per raccontare la varietà dell’offerta e la direzione che guiderà lo sviluppo futuro del brand.

Domande frequenti su KTM e Husqvarna a EICMA 2026

Quando si svolgerà EICMA 2026?

EICMA 2026 si terrà dal 3 all’8 novembre presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho. Il 3 novembre sarà dedicato anche alle conferenze stampa delle Case presenti.

KTM sarà presente a EICMA 2026?

Sì, KTM ha confermato la propria presenza a EICMA 2026. Il marchio austriaco sarà nel padiglione 22, dove presenterà le novità della gamma e anticiperà la propria visione per il futuro del brand.

Husqvarna sarà presente a EICMA 2026?

Sì, anche Husqvarna Mobility sarà protagonista a EICMA 2026, con il proprio stand E08 nel padiglione 22. Il marchio porterà a Milano anteprime e modelli recenti, con particolare attenzione a innovazione, design e tecnologia.

Quali novità presenteranno KTM e Husqvarna a EICMA 2026?

Al momento le Case hanno confermato la loro partecipazione e anticipato la presenza di nuovi modelli e anteprime, senza svelare tutti i dettagli. KTM punterà su prestazioni, tecnologia e sviluppo del prodotto, mentre Husqvarna racconterà l’evoluzione del marchio attraverso design e innovazione.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in EICMA 2026

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

POTREBBE INTERESSARTI

Ultime news

Foto

michelin anakee adventure 2Pirelli World SBK Day 2026Eternal City Moto Show 2026Stylmartin ReedItalian Bike Week 2026 Honda x Onitsuka Tiger Tutte le foto