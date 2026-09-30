Kawasaki Ninja 650 2027: la sportiva stradale fa un passo avanti

La Kawasaki Ninja 650 si aggiorna e fa un passo avanti, con l’arrivo del MY 2027. La sportiva stradale di media cilindrata, uno dei modelli di punta del marchio giapponese, propone una serie di innovazioni, con l’obiettivo di rendere la guida più sportiva e coinvolgente. La principale novità è l’aggiornamento dell’avantreno, ma non mancano altre novità, come un miglioramento dell’impianto frenante e delle sospensioni ed un nuovo quadro strumenti.

Una nuova forcella e sospensione

Come dicevamo, l’aggiornamento all’avantreno è quello più sostanziale e mette in primo piano la nuova forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 37 mm, al posto della precedente telescopica. Questa novità permette un controllo più preciso nei trasferimenti di carico, dando una maggiore stabilità in ingresso di curva e più sicurezza in frenata. È stata rivista anche la sospensione posteriore, con una molla dalla taratura più sostenuta, che lavora in sinergia con la nuova forcella.

L’altra novità di maggiore rilievo è legata all’impianto frenante. Le pinze anteriori ad attacco assiale della versione precedente sono sostituite da nuove unità ad attacco radiale. In questo modo, ogni pinza adesso passa da due a quattro pistoncini, per una migliore risposta e una frenata più pronta e performante. Per chiudere le novità dell’avantreno, c’è anche un nuovo parafango anteriore, con un profilo laterale più ampio ed una forma più avvolgente, per uno stile più sportivo.

Più tecnologia e connettività

Oltre alle novità tecniche, ci sono anche quelle tecnologiche, con l’arrivo del nuovo quadro strumenti, con display TFT a colori da 4,3 pollici, più chiaro ed immediato nella lettura delle informazioni. La connettività smartphone tramite Kawasaki Rideology App supporta ora anche le funzioni di navigazione e i comandi vocali, per un maggiore comfort e sicurezza quando si è in sella. Non dovendo così staccare le mani dal manubrio per avere le informazioni. Inoltre, l’applicazione consente di accedere a un’ampia gamma di funzionalità, tra cui la visualizzazione delle informazioni del veicolo e la registrazione dei dati di guida.

Motore bicilindrico parallelo

La Kawasaki Ninja 2027 conferma il motore bicilindrico parallelo da 649cc, incastonato nel telaio a traliccio, mantenendo la sella ad un’altezza di 785 mm da terra. Per ottimizzare le prestazioni nella guida quotidiana, la coppia ai regimi medio-bassi è stata massimizzata, assicurando un’accelerazione fluida e vigorosa fin dalla prima apertura del gas.

A queste caratteristiche si aggiunge il controllo di trazione KTRC, con due modalità selezionabili dal pilota. Quest’ultimo assicura prestazioni più coinvolgenti nella guida sportiva e maggiore sicurezza sui fondi a scarsa aderenza. Le due modalità selezionabili dal pilota offrono livelli di intervento progressivi, adattandosi alle diverse condizioni di guida e alle preferenze personali. Tra gli accessori, è disponibile anche il quick-shifter per cambi marcia a salire rapidi e fluidi.

Tre colorazioni

Il rinnovato modello, nella Model Year 2027, è disponibile nelle tinte Lime Green, Metallic Flat Spark Black e Metallic Carbon Gray, con un listino prezzi a partire da 7.990 euro.

Quali sono le principali novità della Kawasaki Ninja 650 2027?

Il Model Year 2027 introduce un aggiornamento completo dell’avantreno, con una nuova forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 37 mm. Cambiano anche l’impianto frenante e la sospensione posteriore, mentre arriva un nuovo quadro strumenti TFT a colori da 4,3 pollici.

Come cambia l’impianto frenante della Ninja 650 2027?

Le precedenti pinze anteriori ad attacco assiale vengono sostituite da nuove unità ad attacco radiale. Ogni pinza passa inoltre da due a quattro pistoncini, con l’obiettivo di offrire una risposta più pronta e una frenata più performante.

Quale motore utilizza la Kawasaki Ninja 650 2027?

La moto conferma il motore bicilindrico parallelo da 649 cc, inserito nel telaio a traliccio. La coppia ai regimi medio-bassi è stata ottimizzata per garantire un’accelerazione fluida e vigorosa. È presente anche il controllo di trazione KTRC con due modalità.

Quanto costa e quali tecnologie offre?

La Kawasaki Ninja 650 2027 parte da 7.990 euro ed è disponibile in tre colorazioni. Il nuovo display TFT si abbina alla connettività smartphone tramite Kawasaki Rideology App, che supporta anche navigazione e comandi vocali.

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