Suzuki GSX-8T e GSX-8TT: le due nuove moto tra heritage e tecnologia arrivano in concessionaria [FOTO]

Le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT, le due moto della Casa giapponese che fondono linee classiche ad elementi moderni, approdano in concessionaria. Entrambe emblema della reinterpretazione dell’heritage Suzuki in chiave contemporanea, con la 8T che si ispira alla leggendaria T 500 “Titan” mentre la 8TT, attraverso il suo cupolino, evoca la GS1000 in configurazione racing del campionato AMA degli anni ’80.

Motore bicilindrico da 776 cc da 83 CV ed elettronica avanzata

Le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT combinano maneggevolezza e prestazioni facendo leva sul motore bicilindrico parallelo da 776 cc che sviluppa 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia massima, dotato di sistema Suzuki Cross Balancer che riduce le vibrazioni, e affiancata dall’elettronica avanzata gestiva dal Suzuki Intelligent Ride System che include: Suzuki Traction Control System, Ride-by-wire, Easy Start System, LOW RPM Assist e Quick Shift System. L’intero comparto elettronico è gestibile attraverso il display TFT LCD a colori da 5 pollici.

Ciclistica di livello

La ciclistica della due moto prevede telaio in acciaio con forcellone in alluminio, sospensioni KYB e ruote da 17 pollici con pneumatici Dunlop Sportmax. L’impianto frenante monta doppi dischi anteriori da 310 mm con pinze Nissin radiali e disco posteriore da 240 mm. Sulle due nuove moto di Suzuki debutta la nuova batteria compatta e leggera Hy Eliiy Power agli ioni di litio che promette maggiore affidabilità e durabilità nel tempo.

Accessori dedicati con i kit Street e Touring

Per le nuove GSX-8T e GSX-8TT Suzuki propone una serie di kit accessori dedicati che consentono di personalizzare le moto in chiave sportiva o touring. Per entrambe le moto è disponibile il Kit Street Style che aggiunge parabrezza fumé (solo sulla 8T), protezioni laterali serbatoio in stile vintage e cover monoposto, mentre il Kit Touring Style prevede per entrambi i modelli le borse morbide laterali, con relativi supporti, da 15 litri (espandibili fino a 20 litri) e la borsa serbatoio grande, con anello di fissaggio, da 11 litri (espandibile fino a 15 litri).

Disponibilità e prezzi

La Suzuki GSX-8T è disponibile in tre colorazioni, Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi, al prezzo di 10.910 €. La Suzuki GSX-8TT, che può essere ordinata scegliendo tra due colorazioni, Nero Dubai con accenti rossi e gialli e Verde Rio con accenti dorati e arancioni, viene proposta al prezzo di 11.560 €.