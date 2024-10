Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition: versione speciale più agile, potente e sportiva [FOTO]

Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition è la nuova versione speciale realizzata dalle concessionari italiane Suzuki della streetfhigher di Hamamatsu.

Il design sportivo della moto giapponese è esaltato in questo attraente allestimento che prevede una serie di accessori e che è disponibile al prezzo di lancio di 8.600 €. Inoltre, fino al 31 dicembre 2024, per chi acquista la GSX-8S c’è la possibilità di beneficiare di una supervalutazione dell’usato pari a 1.000 €.

Più grintosa con accessori esclusivi

La Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition si fa ancora più sportiva grazie a cover sella monoposta, corpristrumenti frontale a protezione del dashboard TFT da 5 pollici e puntale inferiore paramatore. Gli ultime due accessori aggiungono alla naked nipponica maggiore efficienza aerodinamica e design grintoso. A completare l’allestimento c’è un kit di adesivi racing che rendono il look della GSX-8S più aggressivo.

Motore bicilindrico di 800 cc da 83 CV

Dotata di un motore bicilindrico parallelo di 800 cc che eroga 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia massima, la Suzuki GSX-8S si distingue per prestazioni, compattezza e leggerezza. La naked di Suzuki dispone di un cambio a sei rapporti con frizione assistita antisaltellamento SCAS e assicura il massimo comfort di guida grazie all’innovativo sistema Suzuki Cross Balancer che riduce in maniera significativa le vibrazioni. La GSX-8S è disponibile anche in versione depotenziata per i titolari di patente A2.

Elettronica raffinata

Sul fronte dell’elettronica la GSX-8S beneficia di raffinati controlli elettronici integrati nel Suzuki Intelligent Ride System di serie, come il Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe motore e il sistema di regolazione su tre livelli del controllo di trazione.

Una spiccata agilità

Il piacere di guida, la manovrabilità e la sicurezza vengono assicurate dalla sella a soli 810 mm da terra, dalle sospensioni KYB, dalla forcella a steli rovesciati da 43 mm, dal peso complessivo di 202 kg, dalle ruote in lega da 17 pollici con pneumatici Dunlop RoadSport 2 e dall’impianto frenante sportivo con doppio disco anteriore da 310 mm con pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale, mentre al posteriore c’è un singolo disco da 240 mm.