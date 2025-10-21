Suzuki GSX-8R EVO e GSX-8S EVO: caratteristiche, novità e prezzi [FOTO]

Suzuki presenta la GSX-8R EVO e la GSX-8S EVO, due novità che fanno il loro ingresso nel listino rappresentando lo step evolutivo della serie 8 attraverso due modelli con la stessa base tecnica ma con stili distinti.

Equipaggiate entrambe dal motore bicilindrico da 776 cc DOHC con sistema Cross Balancer che eroga 83 CV e 78 Nm di coppia, abbinato al cambio a sei marce con Quick Shifter bidirezionale, le due moto di Suzuki dispongono di forcellone in alluminio, forcella a steli rovesciati, impianto di illuminazione full LED e strumentazione TFT a colori da 5 pollici. Il comparto elettronico della GSX-8R EVO e GSX-8S EVO prevede il Suzuki Intelligent Ride System (SIRS) che tra le altre cose comprende il traction control a tre livelli disinseribile, il drive mode selector con tre mappe motore selezionabili, il sistema ride-by-wire e il low rpm assist.

Due anime differenti

La GSX-8R esprime l’anima più sportiva di Suzuki, con linee audaci e dinamiche, forte di sospensioni Showa regolabili ed un’ergonomia maggiormente caricata sull’anteriore per ottimizzare precisione di guida e stabilità anche in pista. La GSX-8S è invece caratterizzata da un design scolpito, posizione di guida votata al comfort ed elevata maneggevolezza puntando all’ottimale equilibrio tra sportività e quotidianità.

Le novità delle versioni EVO

Le versioni EVO delle due moto di Suzuki si distinguono per una dotazione esclusiva che esalta il carattere e il look sportivo delle due moto, aggiungendo: lo scarico Akrapovic per un sound del motore più coinvolgente e un design della moto ancora più sportivo, la cover monoposto, che sottolinea il carattere aggressivo e racing della linea, e l’adesivo paraserbatoio. Entrambe disponibili in concessionaria al prezzo di 10.190 € per la Suzuki GSX-8R EVO e di 9.490 € per la Suzuki GSX-8S EVO.