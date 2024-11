Suzuki GSX-8R CUP: la casa giapponese lancia il nuovo trofeo monomarca

Suzuki annuncia il ritorno in pista nel 2025 con il Trofeo monomarca GSX-8R CUP, una competizione pensata per portare la passione e l’energia racing del marchio in un contesto avvincente e ad alta adrenalina. Il Trofeo si svolgerà all’interno dei calendari CIV e CIV Junior, con cinque appuntamenti nei principali circuiti italiani. I partecipanti gareggeranno sulla Suzuki GSX-8R CUP, preparata con un kit speciale per la pista. Questo evento monomarca è pensato per essere accessibile e coinvolgente, attirando piloti esperti e giovani talenti, con un montepremi eccezionale.

I partecipanti gareggeranno sulla Suzuki GSX-8R CUP

Per partecipare alla Suzuki GSX-8R CUP, sono previste due opzioni di iscrizione, a seconda che si possieda già o meno una Suzuki GSX-8R. Se si è già in possesso della moto, la quota di partecipazione è di 4.500 € (IVA inclusa) e include il Kit Trofeo, l’iscrizione ai weekend di gara e il Kit abbigliamento Trofeo. Se invece non si dispone della GSX-8R, la quota di iscrizione sale a 12.700 € (IVA inclusa), comprendendo la moto GSX-8R, il Kit Trofeo, l’iscrizione ai weekend di gara e il Kit abbigliamento Trofeo.

Il Trofeo GSX-8R CUP offre un montepremi complessivo di oltre 35.000 €, che include premi per ogni gara e per la classifica finale. Per ogni gara, il vincitore della Superpole riceverà un premio, mentre i primi tre classificati di ogni gara verranno premiati con denaro e prodotti Pirelli.

Paolo Ilariuzzi, Direttore della Divisione Moto e Marine, ha dichiarato: “Siamo felici di presentare oggi il trofeo Suzuki Monomarca dedicato alla GSX-8R. Siamo convinti che gli appassionati apprezzeranno la formula semplice e accessibile del trofeo, che offrirà ai piloti l’opportunità di divertirsi e mettere in mostra il loro talento in totale sicurezza.”