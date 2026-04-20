Suzuki GSX-8R Cup 2026 su DAZN: il monomarca visibile sulla piattaforma d’intrattenimento sportivo

Le gare della stagione 2026 della Suzuki GSX-8R Cup, il trofeo monomarca con protagonista la GSX-8R della Casa giapponese, saranno disponibili on-demand su DAZN, la piattaforma leader globale nell’intrattenimento sportivo. Annunciando l’importante novità che garantirà ampia visibilità alla competizione, Suzuki precisa che tutte le gare del monomarca saranno visibili all’interno della sezione motori sull’app DAZN, in un’area interamente dedicata alla competizione.

Su DAZN per tutti, dal mercoledì successivo al weekend di gara

Il primo appuntamento della nuova stagione del monomarca è in programma per domenica 26 aprile con i motori delle Suzuki GSX-8R che si accenderanno sulla pista di Misano, con gli appassionati che potranno accedere alle gare della Cup a partire dal mercoledì successivo a ciascun weekend di gara. Oltre alla gara integrale, su DAZN saranno resi disponibili anche ulteriori contenuti, tra cui gli highlights e le interviste ai protagonisti.

Con la disponibilità su DAZN, il trofeo Suzuki rende il motorsport più accessibile e coinvolgente, con i vari contenuti che non si limiteranno a raccontare la competizione in pista, ma faranno emergere anche le storie, le persone e le emozioni che rendono unico e appassionanti le gare motociclistiche. I vari contenuti relativi alla Suzuki GSX-8R Cup 2026 saranno visibili anche ai non abbonati alla piattaforma di live streaming sportivi, che potranno accedere ai contenuti free del trofeo disponibili direttamente dall’home page, previa registrazione gratuita a a DAZN.

Il Trofeo monomarca GSX-8R Cup

Anche quest’anno la Suzuki GSX-8R Cup si preannuncia una competizione di grande coinvolgimento, combinando adrenalina, competitività e sostenibilità, sulla scia del successo registrato fin dalla prima edizione, con piloti emergenti e appassionati desiderosi di mettersi alla prova in pista. Il monomarca, che si articolerà in cinque appuntamenti sui principali circuiti italiani, tra cui Misano e Mugello, esalta il potenziale della Suzuki GSX-8R, preparata con interventi minimi rispetto alla versione di serie. A contribuire a rendere ancora più attrattiva la competizione ci sono un montepremi di oltre 35.000 euro, un concreto percorso di crescita sportiva e l’opportunità, per il vincitore, di correre come wild car alla prima gara della MotoAmerica Twins Cup nel 2027, che si terrà sul leggendario circuito di Daytona.