Suzuki GSX-8R Cup 2026: la seconda edizione del monomarca

La Suzuki GSX-8R Cup ha avuto grande successo nel 2025, con la premiazione ai vincitori ad EICMA con la presenza speciale di Kevin Schwantz. Così la casa giapponese ha subito confermato il campionato monomarca, anche per il 2026, ed ha già presentato le tappe e tutte le informazioni per la prossima stagione. Il via è previsto per il 26 aprile sul circuito di Misano Adriatico.

Il calendario

Entrando più nel dettaglio, la GSX-8R Cup 2026 avrà cinque tappe in programma. Dopo quella iniziale, di cui abbiamo già parlato, la carovana si sposterà il 7 giugno ad Imola, il 28 giugno al Mugello ed il 26 luglio tornerà a Misano, ma per una spettacolare gara in notturna. Dopo la pausa estiva, il trofeo si chiuderà l’11 ottobre sul circuito laziale di Vallelunga.

La moto ed il kit

Il trofeo, come da nome, si disputerà sulla Suzuki GSX-8R, la moto con design compatto e linee affilate, pensata per la pista. È spinta dal bicilindrico frontemarcia da 776 cc, con 4 valvole per cilindro, erogando 83 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min. La GSX-8R, con controllo di trazione, include una forcella anteriore regolabile e un impianto frenante composto all’avantreno da due dischi da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoncini ad attacco radiale, mentre al posteriore un disco da 240 mm con pinza a pistoncino singolo.

Per chi partecipa al campionato, è previsto un kit dedicato, con elementi Spider Racing, come la carenatura completa, il tappo serbatoio, le pedane rialzate, il kit leveraggio posteriore e la pinna protezione catena. Presenti anche il silenziatore in carbonio Akrapovic, il set pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa ed un kit di adesivi dedicato a questa competizione.

Prezzi e premi

La partecipazione alla Suzuki GSX-8R Cup 2026 ha un costo di 2.500 euro per chi è in possesso di una GSX-8R con il kit racing trofeo, di 4.500 euro per chi ha la moto in configurazione stradale e di 12.700 euro per chi deve ancora acquistare la moto, già comprensiva di kit trofeo.

Il montepremi complessivo è di oltre 35.000 euro ed il primo classificato parteciperà come Wild Card alla prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup 2027 a Daytona, con alloggio e moto comprese.