Suzuki Burgman 400 Comfort: il maxi-scooter alza il livello di comodità [FOTO]

Il Suzuki Burgman 400, che quando venne lanciato per la prima volta nel 1998 creò un nuovo segmento per gli scooter di grossa cilindrata, arricchisce la gamma con il debutto della nuova versione Comfort, pensata per chi cerca un mezzo in grado di garantire il massimo livello di comodità e maneggevolezza nella mobilità quotidiana.

Mezzo per la città e oltre

Il Burgman 400 sin dal suo debutto si è fatto apprezzare per l’equilibrio tra comfort e potenza offerto, dotato di grandi vani portaoggetti e caratterizzato da uno stile elegante e sportivo da “coupé a due ruote”, unito ad un telaio in grado di garantire stabilità sia sul pavé cittadino che negli spostamenti autostradali. Tali caratteristiche hanno permesso allo scooter di Suzuki di costruirsi una solida reputazione come mezzo adatto all’uso urbano e al turismo, anche in coppia.

Dotazioni che lo rendono anche più comodo e maneggevole

Doti di praticità e comodità che il Suzuki Burgman 400 esalta ancor di più nella nuova versione Comfort, che si distingue per la specifica dotazione di accessori studiata per massimizzare il piacere di guida e il comfort del pilota e del passeggero. Sul Brugman 400 Comfort l’equipaggiamento di serie prevede il parabrezza maggiorato, il paramani, il bauletto da 47 litri con piastra porta bauletto e lo schienali passeggero, tutti accessori che completano l’allestimento offrendo protezione, spazio e comodità aggiuntive anche nei tragitti più lunghi. Il Suzuki Brugman 400 Comfort è disponibile in concessionaria al prezzo di 7.490 €.