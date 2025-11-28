Stivali moto Eleveit: caratteristiche, prezzi e modelli della linea Touring E-Dry

L’equilibrio tra comfort e sicurezza è uno degli elementi fondamentali affinché ogni motociclista possa godersi adeguatamente il piacere del viaggio in sella alla propria due ruote. Dall’esigenza di fornire prodotti che garantiscano a chi va moto di muoversi liberamente, ma protetto in ogni situazione, nasce la gamma di stivali moto del marchio Eleveit che propone quattro modelli, della sua Linea Touring, progettati per accompagnare ogni tipo di rider, dal commuter urbano al viaggiatore instancabile, con stabilità, protezione e praticità: Venom E-Dry, Antelao E-Dry, Proton E-Dry e Neutron E-Dry.

Il tratto distintivo che accomuna questi stivali da moto di Eleveit è la membrana E-Dry, impermeabile e traspirante, testata con prove impegnative che certificano la resistenza alle infiltrazioni: la calzatura viene infatti piegata per 80 minuti immersa continuamente nell’acqua, garantendo una protezione reale contro pioggia e umidità. Un dettaglio che fa la differenza per chi viaggia in moto tutto l’anno e che gioca a favore degli stivali Eleveit a renderli, con l’arrivo delle festività, il perfetto regalo da mettere sotto l’albero di un motociclista.

Eleveit Venom E-Dry

Eleveit Venom E-Dry, best-seller della linea Adventure/Touring, combina leggerezza, protezione e versatilità. Si propone come calzatura ideale per chi alterna strada e percorsi sterrati grazie alla tomaia in pelle scamosciata idrorepellente e microfibra, ai soffietti articolati sul collo del piede che permettono di seguire al meglio il movimento della caviglia e alla suola Extreme Light che mantiene elevato il comfort anche dopo molte ore di guida. Il prezzo è di 239,90 €.

Eleveit Antelao E-Dry

Per chi vive il mototurismo 12 mesi l’anno, Eleveit propone Antelao E-Dry, il top di gamma della linea Touring. Questo stivale è dotato di tomaia in microfibra flessibile e tessuti tecnici di alta qualità, membrana impermeabile e pratico sistema di chiusura Free Lock System che permette una chiusura personalizzabile tramite rotella micrometrica, garantendo calzata rapida, massimo comfort e ottima aderenza su ogni superficie, grazie alla suola tricomponente bicolore con area grip specifica. Il prezzo di questo stivale è di 259,90 €.

Elevet Proton E-Dry e Neutron E-Dry

Più essenziali ma estremamente affidabili sono gli stivali Eleveit Proton E-Dry (alto) e Neutron E-Dry (mid-cut), pensati per chi cerca robustezza e praticità quotidiana. Microfibra resistente, rinforzi nei punti critici e suola antiscivolo assicurano solidità e comfort, mentre i sistemi di chiusura, zip e velcro per Proton, doppio velcro per Neutron, rendono la calzata facile e regolabile. Questi stivali sono proposti al prezzo di 189,90 € (Proton E-Dry) e 179,90 € (Neutron E-Dry).