Sixs presenta Monticino, il nuovo completo invernale dedicato ai ciclisti [FOTO]

Il brand d’abbigliamento tecnico Sixs ha presentato, in anteprima all’IBF 2023 di Milano, Monticino, il nuovo completo composto da due pezzi (Winter Jacket e Bibtight) dedicato ai ciclisti che vogliono continuare ad allenarsi e ad andare in bici anche durante i mesi più freddi.

Il nuovo completo invernale Moniticino di Sixs ha implementato caratteristiche traspiranti, antivento e antipioggia, con l’utilizzo di un tessuto che risulta ancora più caldo e soffice a contatto con la pelle.

Monticino Winter Jacket (Giacca invernale)

La giacca Monticino, pensata per le giornate invernali, è realizzata in membra di ultima generazione in poliestere, idrofilica e a traspirabilità dinamica tramite passaggio osmotico del vapore acqueo (sudore). Tale caratteristica fa si che più si intensifica lo sforzo fisico, più aumenta la traspirabilità del tessuto. La parte interna, morbida sulla pelle, è realizzata in pile agnellato per un perfetta termoregolazione. La giacca dispone di elementi reflex su spalle, maniche e lungo il profilo della tasca posteriore. Quest’ultima, inoltre, ha un taschino interno con tessuto impermeabile e chiusura con zip nastrata dedicata ai piccoli valori.

La nuova Monticino Winter Jacket, disponibile nel colore nero e nelle taglie XS, S, M, L, XL e XXL, è proposta al prezzo di 244 €.

Monticino Winter Bibtight (Salopette lunga invernale)

Anche la nuova salopette invernale Monticino Biibtght è realizzata nella nuova membrana in poliestere, idrofilica e a traspirabilità dinamica tramite passaggio osmotico del vapore acqueo (sudore). Nell’interno gamba c’è un inserto con tassello in tessuto indemagliabile per prevenirne l’abrasione e garantirne la durata nel tempo. Il fondello Endurance Pad (base di 4 mm e 11 mm di schiuma “high impact foam”) è particolarmente utile per i ciclisti che affrontano lunghe distanze e tante ore sulla sella. La salopette sfrutta un tessuto antibatterico con la struttura a maglia intrecciata che fornisce una micro-ventilazione naturale. A migliorare ulteriormente la traspirazione ci sono gli inserti in Thermo Carbon Underwear sui fianchi e dietro al ginocchio.

La Monticino Winter Bibtight, disponibile nel colore nero e nelle taglie XS, S, M, L, XL e XXL, ha un prezzo di 196 €.