Royal Enfield Classic e Bear 650: doppia novità ad EICMA 2024 [FOTO]

EICMA 2024 per Royal Enfield è stata soprattutto l’occasione di lanciare la propria offensiva elettrica, con la presentazione della futura gamma Flying Flea, ma non sono mancate altre importanti novità all’appuntamento milanese. Ci riferiamo alle due 650: la Classic e la Bear.

La Royal Enfield Classic 650

La Classic è l’espressione più pura del DNA del marchio, con gli elementi distintivi e familiari, come il telaio ad anello, ripreso dai modelli del passato, come la OG Classic o la Thunderbird. Tra gli elementi distintivi troviamo serbatoio a goccia scolpito, fari rotondi in stile vintage e parafanghi ricurvi, con la doppia sella di serie (ma si può rimuovere quella del passeggero) e delle linee fluide dal frontale alla coda. Gli pneumatici sono più larghi e moderni.

La strumentazione propone un display LCD digitale dotato di contachilometri, parzializzatore, indicatore di livello carburante, promemoria di manutenzione, indicatore della marcia inserita e orologio. Il cuore della moto è il motore bicilindrico parallelo da 648 cc, con energica accelerazione già dai bassi regimi e vibrazioni ridotte al minimo. Arriverà sul mercato italiano a partire dal prossimo mese di febbraio, con un prezzo di vendita consigliato da 6.800 euro (f.c.).

La Royal Enfield Bear 650

La Bear 650, invece, è una elegante scrambler, con anima degli anni ’60, basata sulla Interceptor 650 e ispirata alla storica vittoria di Eddie Mulder nella Big Bear Run del 1960. Questo look dal passato propone selle scrambler sagomate, impianto di scarico 2-1, passante posteriore rialzato, targa portanumero ed un’elevata altezza da terra. I cerchi sono da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore e saranno tre i colori disponibili: Petrol Green, Golden Shadow e Two Four Nine.

Non manca la tecnologia, con il display TFT Tripper Dash, con integrazione Google Maps e la porta di ricarica USB-C. Questo modello è spinto dal motore bicilindrico da 650 cc, con una potenza di 47 CV e 56,5 Nm di coppia massima, con spinta incrementata ai medi regimi. Sarà disponibile nelle concessionarie europee da febbraio 2025, con un listino prezzi a partire da 7.300 euro (f.c.).