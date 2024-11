Royal Enfield Flying Flea C6: l’ingresso nell’era elettrica [FOTO]

Royal Enfield fa il suo ingresso nel mondo elettrico. La strategia è stata presentata a Milano, con il brand Flying Flea dedicato ai modelli a zero emissioni e la presentazione della C6, che però arriverà solo nel 2026. “È un nuovo capitolo per il nostro marchio – le parole di B. Govindarajan, CEO dell’azienda – Vogliamo creare un mercato sul quale costruire ed attrarre sempre più persone”.

Il futuro ripreso dal passato

Flying Flea è il nome di una moto di successo degli anni ‘40, di cui i primi due modelli riprendono alcuni stilemi. Dunque, il futuro con un richiamo forte al passato, per un marchio ormai di ben 123 anni di storia, ma che ha attraversato anche momenti molto difficili. “Prima abbiamo dovuto affrontare la sopravvivenza, affidandoci al mercato indiano – ha spiegato Siddhartha Vikram Lal, il numero uno del marchio – Siamo il paese delle moto piccole ed agili. Ed è quello che vogliamo fare anche nel mondo delle elettriche. Un motociclismo moderno ed agile, che ci porterà al successo”.

Ora, dunque, si entra in una nuova era, quella a zero emissioni: “È un mercato non ancora approfondito in maniera approfondita – ha proseguito – Noi ci riflettiamo da 7-10 anni, in cui abbiamo pensato ad una tecnologia nuova e dirompente. Mancava l’aspetto di divertimento ed emozione, per una moto ad uso urbano, ma con qualcosa in più. Per questo abbiamo deciso di aprire una divisione dedicata esclusivamente al mondo dell’elettrico”.

Il primo modello

All’Officina del Volo di Milano (ma anche ad EICMA 2024) è stato mostrato il primo modello: la Royal Enfield Flying Flea C6. Non sono state fornite le indicazioni tecniche, ma si possono comunque notare le sospensioni anteriori, con la forcella Girder a richiamare gli anni ‘30/40, ed un telaio in alluminio forgiato. Tra gli altri elementi caratteristici troviamo il faro anteriore rotondo ed un cruscotto con touchscreen sempre connesso ed avanzato. Arriverà nella primavera 2026, a cui farà seguito una versione scrambler, denominata S6.

“Flying Flea permetterà ai rider di muoversi liberamente dentro e fuori città con un’esperienza di guida veramente coinvolgente e viscerale – conclude Mario Alvisi, l’uomo scelto per lo sviluppo della mobilità elettrica – Si tratta di una nuova galassia all’interno dell’universo Royal Enfield”.