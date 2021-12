Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia: la trentunesima edizione dal 22 al 28 maggio 2022

La Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia nel 2022 è programmata dal 22 al 28 maggio. Il percorso si snoda per circa 1.700 chilometri, seguendo prima la costa adriatica sino ad approdare nella parte più estrema del versante, prima della successiva risalita lungo la parte Jonica, affrontando l’Appennino calabro-lucano e successivamente quello abruzzese, tornando di nuovo a Francavilla a Mare.

La notizia

Le date sono state rese note dal presidente del “Moto Club Terni Libero Liberati- Paolo Pileri” Massimo Mansueti, che organizza l’evento in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale. Nell’occasione si precisa che sono tenute comunque in considerazione possibili restrizioni collegate alla pandemia ancora in corso.

Sul portale dell’evento sono consultabili le informazioni relative anche alle modalità d’iscrizione. Sono previste varie formule e anche costi differenti, con chiusura improrogabile a fine aprile. Così come si riservano particolari sconti a gruppi e a chi si iscrive entro gennaio, secondo quanto riferito.

Un’attenzione particolare è dedicata anche alla logistica e all’ospitalità dei concorrenti con ristori e conviviali lungo il percorso. Presente anche uno staff formato da 55 persone, inclusa una struttura sanitaria avanzata.

Tornando alla manifestazione, si tratta di una gara di regolarità con percorsi segnalati, controlli orari e prove speciali cronometrate a tempo imposto. Sono in totale cinque le categorie principali, assieme alla tradizionale Rievocazione Storica che fa riferimento alle marche e alle cilindrate protagoniste nel Motogiro agonistico svoltosi dal 1953 al 1957, si segnalano anche: Vintage, Classic, Heritage e Motogiro.

I partecipanti si riuniranno domenica 22 maggio a Francavilla a Mare (Chieti) per le operazioni preliminari, mentre lunedì scatterà la prima tappa che terminerà dopo 268 km di percorso a Vieste (Foggia).

La Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia ripartirà da qui il giorno seguente per raggiungere dopo 286 km un’altra nota località turistica pugliese: Polignano a Mare (Bari). La terza giornata invece si concluderà dopo ulteriori 286 km sempre in Puglia a Marina di Ugento (Lecce) e da qui scatterà la risalita.

Il gruppo si troverà al giro di boa e la quarta tappa si concluderà a Matera, in Basilicata, dalla quale si ripartirà per la frazione più lunga di 310 km che condurrà i partecipanti sino a Campobasso, in Molise. La frazione conclusiva è il ritorno a Francavilla a Mare, in Abruzzo, dopo altri 262 km.

Foto: Moto Club Terni Libero Liberati- Paolo Pileri