QJ Motor sigla accordo con Findomestic per soluzioni finanziarie su misura

QJ Motor annuncia di aver definito la partnership con Findomestic, con l’obiettivo di fornire alla rete vendita ufficiale del marchio e ai clienti finali servizi finanziari “su misura” delle singole esigenze.

La continua crescita di QJ Motor in Italia, sottolinea il brand, necessita un maggiore supporto finanziario alla rete vendita per garantire, a chi compra una moto QJ, soluzione d’acquisto flessibili “tailor made”.

Finanziamenti con comode rate fino a 84 mesi

La scelta di operare con Findomestic, inoltre, coincide con la strategia di scegliere partner leader nei propri settori e rafforza la qualità dei servizi offerti dai concessionari ufficiali QJ Motor. L’occasione per mettere in campo piani finanziari competitivi e personalizzabili per il credito consumo è la promozione QJ “Da zero all’infinito” lanciata nei giorni scorsi. L’iniziativa, valida fino al 31 ottobre 2024, permette di acquistare a condizioni vantaggiose uno dei nove modelli QJ in promozione che ora, grazie a Findomestic, potrà essere pagata in comode rate fino a 84 mesi.