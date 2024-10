QJ Motor lancia “Da zero all’infinito”: nove modelli a km 0 in vendita nei concessionari [FOTO]

QJ Motor lancia una nuova iniziativa promozionale che, fino al 31 ottobre 2024, consente l’acquisto di una moto QJ a km 0 agli appassionati del brand cinese.

Vantaggio cliente fino a 1.200 €

L’iniziativa “Da zero all’infinito” permette ai concessionari di proporre con la formula dei Km 0 i modelli SRT 700 ed SRT 700 X con un bonus del valore di 400 €. Vantaggio cliente che grazie a questa promozione cresce fino a 1.000 € per i modelli SRT 800 ed SRT 800 S, per arrivare a 1.200 € per i modelli SRT 800 X ed SRT 800 SX.

A rendere ancora più conveniente la possibilità di salire in sella ad una QJ c’è in aggiunta il pacchetto di borse in allumino già offerto su tutti i modelli SRT.

Promo anche sulla gamma naked

QJ Motor non dimentica le amanti delle naked ed estende la promozione “Da zero all’infinito” anche ai modelli SRK 400, SRK 700 ed SRV 550 garantendo all’acquirente un bonus del valore di 1.000 €.