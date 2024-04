Prova porta smartphone sistema sgancio rapido Quiklox [FOTO]

Quando si percorrono lunghi viaggi ma anche brevi, ormai è da tempo che ci si affida a sistemi di navigazione sempre più evoluti. Fortunatamente molte applicazioni sono disponibili sui propri smartphone, con aggiornamenti facilmente fruibili e immediati, rispetto ai classici navigatori all in one. Tante sono le APP a pagamento e non scaricabili nei vari “stores” tra cui Google Maps, Waze, TomTom Go e tanti altri ancora ancora. Difficile per noi consigliare un APP che soddisfi la maggior parte degli utenti ma per quanto riguarda invece il supporto da smartphone da utilizzare sulla propria moto, possiamo consigliare i prodotti dell’Interphone (brand appartenente al gruppo Cellularline). Ebbene si, in quanto in questa prova abbiamo avuto l’occasione di toccare con mano la staffa moto da manubrio universale e il Crab, ovvero il supporto universale per smartphone. A prima vista si intuisce subito che i materiali sono robusti e resistenti, specie la staffa che esprime tutta la sua solidità. E’ facilmente applicabile su eventuali staffe da parabrezza o direttamente sul manubrio, in quanto presenta nella confezione eventuali adattatori da applicare in base alla circonferenza dei tubi di fissaggio.

Avendo l’aggancio e sgancio rapido, il Crab (il supporto universale per smartphone) si applica in un solo secondo di tempo. Il Crab è realizzato in robusto materiale e si adatta agli smartphone fino a 7 pollici. Ha un’escursione che va dai 60 mm fino ai 90mm in larghezza. Una volta inserito il proprio device, si avvita la rotella di fianco per stringere quanto più possibile l’attacco. Lo smartphone è ben visibile ed è solido sul supporto. Durante la marcia, ovviamente vi sono diverse vibrazioni della moto che si ripercuotono sul supporto che non danno alcun fastidio sia agli agganci e sia alla visualizzazione delle informazioni del telefono. Le stesse vibrazioni però, possono impensierire il motociclista perché si tende a immaginare che la rotella subisca troppe sollecitazioni e man mano potrebbe svitarsi.

Durante la nostra prova, abbiamo costato che si può utilizzare comodamente il touchscreen ed il sistema di chiusura Spider blocca totalmente lo smartphone senza problemi lungo tutto il tragitto. Effettivamente la rotella resta fissa e non subisce variazioni ma allo stesso tempo consigliamo l’acquisto dell’elastico per la chiusura sicura, disponibile sempre sul sito di Interphone che consente un margine di sicurezza più elevato per una guida “senza pensieri”.

La comodità dello sgancio rapido è preziosa, sia perché è possibile ruotare con velocità la posizione dello smartphone da verticale ad orizzontale e sia perché una volta parcheggiata la moto, con un solo click di rotazione il supporto è già in tasca. In conclusione, ottimo è il sistema di ancoraggio così come quello di aggancio e sgancio rapido ma nel caso si ha un telefono ben definito, consigliamo di valutare l’acquisto dei case dedicati al singolo modello, oppure valutare i prodotti universali con chiusura antipioggia che sono ancora più protetti.