Prova in pista HELD: Tuta, Guanti e Stivali per danzare tra i cordoli di Misano [FOTO]

Il brand Held è per lo più conosciuto nel mondo del Touring, dell’Adventure e dell’Urban ma non tutti sanno che ha una linea dedicata al reparto Racing, con la sigla HRD (Held, Racing, Dept.). Incuriositi dalla qualità teutonica, abbiamo richiesto in prova il completo pista model year 2024, in occasione del Suzuki Motor Fest che ci ha visti protagonisti in anteprima della prova della nuova Suzuki 8RCup, in versione prototipo. Il catalogo Held offre diverse scelte sia di modello che in colorazione, disponibili anche in versione Lady. Le tute intere si dividono in: Slade II, Ayana II, Expite, Brand Hatch. Oltre ai modelli di tute intere a due pezzi. Per quanto riguarda i guanti troviamo: Air Stream 3.0, Akira RR, Evo-Thrux II, Phantom II, Phantom Pro, Revel 3.0 e il top di gamma Titan RR.

La scelta dello stivale Racing, invece, cade solo su un unico esemplare, Epco II disponibile in due colorazioni.

COME SONO

La tuta Brand Hatch ha una particolare grafica in nero/rosso/bianco che richiama ad un primo impatto uno stile classico ma i dettagli fluo sono moderni. Bella la trama con i colori che si intrecciano in un unico disegno sfumato. Il materiale utilizzato è in morbida pelle bovina con fodera interna a rete. Tra le caratteristiche principali citiamo la tasca interna per i documenti, inserti in pelle traforata, zone in materiale speciale all’interno delle braccia, e polpacci.

Protezioni e slider nei punti più importanti come le tute top di gamma di ultima generazione, comprese quelle sul gomito per pieghe da paura. La Brand Hatch è compatibile con i prodotti eVest (airbag). L’imbottitura antiscivolo è presente nella zona del ginocchio per un ottimo grip, in più troviamo para ginocchia addizionali come anche la predisposizione per la protezione pettorale. Oltre alla gobba, questa tuta ha già incorporato il paraschiena a protezione della colonna vertebrale. Tutti i materiali sono certificati ed hanno superato i test di omologazione, confermando in diversi punti il livello di protezione 2.

I guanti Akira RR in colorazione nero/bianco/rosso sono in pendant con la tuta per uno stile unico e dal look ricercato. Sono composti con il dorso in pelle di capra, il palmo in pelle di canguro altamente resistente all’abrasione ed è sfoderato. Il colore utilizzato è permanente e a prova di sudore. Cuciture speciali piatte, inserti elastici in pelle su dorso e dita. Flap a tunnel e chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno. Il dorso è in pelle traforata e pelle speciale sull’indice e pollice per il funzionamento con smartphone. Paranocche con protezione in Titanio, base del pollice rinforzata con materiale SuperFabric. Dorso protetto completamente in fibra Held Armaprotec. Ponte per dita tra mignolo e anulare. Applicazioni sul palmo della mano di SuperFabric®. Mignolo protetto da plastica dura e lato della mano rinforzato.

Gli stivali Epco II, essendo gli unici disponibili li abbiamo scelti in bianco/nero per dare la giusta tonalità e risalto al design. Il materiale è una combinazione pelle/microfibra con fodera morbida in tessuto. Fascia di protezione leva sul piede sinistro. Slider in punta removibile e suola antiscivolo resistente alla benzina e olio. Paratibia e protezioni aggiuntive in plastica rigida con inserti riflettenti.

LA PROVA

La tuta è ben realizzata e si vede che siamo di fronte ad un prodotto studiato in un reparto corse. Pur vestendo generalmente con la taglia 50, la Brand Hatch è un po’ abbondante e optiamo per una 48. Quest’ultima è davvero “giusta”, per il fisico alto di 173cm per un peso di 70 kg, sarebbe perfetta una 49 (che non esiste a catalogo) ma indossando la tuta qualche giorno prima, inizia a prendere forma e la pelle si adatta rapidamente. Gli inserti elastici sono ben realizzati. Stesso discorso abbiamo fatto con gli stivali e guanti, utilizzati qualche giorno prima per ammorbidirli.

Giunti in pista, siamo pronti ad entrare nel Ring. Visiera chiusa, prima dentro e si parte! Prime curve e non abbiamo nessun impedimento nei movimenti, la tuta sta lavorando bene e già dopo qualche giro, sembra di non accorgersi più che sia nuova.

In realtà, la sentiamo ancora un po’ troppo “giusta” nelle dimensioni ma il materiale si sta adattando velocemente. Anche la ventilazione all’interno permette in una giornata calda di maggio di non sudare ulteriormente. Siamo soddisfatti, iniziamo a prendere ritmo e possiamo concentrarci sul nuovo prototipo della Suzuki.

Stesso discorso sia per gli stivali che i guanti. Sugli stivali nulla da dire, anzi, quando iniziamo a piegare un po’ di più sentiamo grattare lo slider sull’asfalto ed essendo in metallo, ci avvisa col tipico suono stridente. Da tener presente che il cambio rovesciato della Suzuki 8RCup aiuta ad inserire meglio la punta dello stivale sotto la leva, quando si è in staccata.

Per quanto riguarda i guanti, hanno una buona impugnatura e la buona circolazione dell’aria e i rinforzi nei punti giusti, evitano che ci si stanchi. Anche se nel complesso, rispetto alla tuta e agli stivali, riteniamo che sia il prodotto meno ad effetto “Wow!”. Forse qualche protezione in più sul dorso del pollice, psicologicamente può donare maggiore serenità ma sapendo che è omologato per uso in pista, andiamo sul sicuro. Altro elemento che ci ha poco convinto è la lunghezza della chiusura in velcro per polso. Alquanto corto, se poi deve includere anche lo spessore della manica della tuta.

Finiti tutti i turni in pista riusciamo tranquillamente a indossare e a toglierci la tuta anche da soli, senza l’aiuto di qualcuno che di solito fa comodo quando le tute sono nuove.

Tirando le somme: La tuta Brand Hatch offre tutte le attuali protezioni ed è veramente ben studiata per assecondare i movimenti del pilota. Ha un buon rapporto qualità prezzo con un listino di 899,95euro che magari tra i vari fornitori si può spuntare ad un prezzo migliore.

Gli stivali Epco II soddisfano pienamente le aspettative. Una volta usati, iniziano ad essere morbidi e consentono tutti i movimenti, non creando alcun dolore nei punti più sensibili del piede. Hanno un listino di 229,95 euro, in linea col mercato ma che puntano nella direzione di un buon prodotto ad un costo non eccessivo.

I guanti Akira RR sono interessanti ed il prezzo è contenuto (199,95 euro) ma se dovessimo optare per un completo pista HELD, saremmo curiosi di provare i guanti Titan RR o i Phantom Pro.