Prova Casco NOS NS-11F: Preparati a sentire la differenza

In quest’epoca di globalizzazione avanzata, sapere che un prodotto rispetta le sue origini made in Italy dà certamente sicurezza, soprattutto se la terra di origine è Modena: città appartenente di diritto a quella che oggi viene giustamente chiamata “Motor Valley”. Il marchio modenese NOS, proprietà di BER Racing Europe S.R.L, con la sua esperienza quarantennale nel mondo delle competizioni propone tecnologia, esperienza e design, studiati per l’utilizzo del prodotto sulle nostre amate strade. Il casco NOS NS 11-F da noi testato in queste settimane, rappresenta quel mix di stile, tecnologia corsaiola e comodità di un prodotto touring, cercando quindi di coniugare l’anima sportiva e concreta a quella comoda e confortevole di chi ama i viaggi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dando uno sguardo d’insieme al casco, si osserva subito una calotta esterna multicolore verniciata con finitura “matt” davvero molto accattivante. Dietro l’aspetto estetico c’è una struttura costruita con una speciale fibra di vetro applicata con tecnica radiale e lavorata a mano; ciò permette, in fase produttiva, di realizzare una calotta leggera, resistente agli urti ma allo stesso tempo compatta. Per essere ancora più precisi: siamo di fronte a uno standard di omologazione che rispetta la normativa ECE 22-06 (una delle più severe ad oggi in Europa). NOS NS 11-F è disponibile in due misure, ma la parte interna in materiale EPS (polistirene espanso sinterizzato), che è l’ideale per assorbire gli urti, è modulata a sua volta, in tre diverse taglie per dare a più utenti la possibilità di trovare la misura adatta al proprio capo.

Se quando provate un casco prima di indossarlo, lo sollevate per saggiarne il peso, con NOS NS 11-F rimarrete decisamente contenti perché, grazie alla giusta lavorazione della MFC (Multiple Fiberglass Composite), il casco risulta più leggero rispetto a svariati concorrenti della stessa fascia di mercato, a vantaggio di un utilizzo sulle lunghe percorrenze. Per darvi un dato più concreto, questo modello pesa intorno ai 1350 grammi: poco più rispetto al casco in carbonio NS-11C di 1250 grammi.

Altro “bonus” per il comfort è sicuramente il rivestimento interno altamente traspirante denominato superdry-fresh (un nome, una garanzia…) che è stato studiato per disperdere il più possibile il sudore. Certo, l’umidità viene parzialmente assorbita, ma le parti interne di tessuto possono essere poi rimosse e lavate. Aspetto interessante di questa scomponibilità consiste nel poter anche sostituire le parti con altre più o meno aderenti. Ciò fa si che si possa personalizzare lo spessore e quindi la vestibilità interna, per un aderenza davvero ottimale.

Non ci può essere però freschezza senza un vero sistema di ventilazione. NOS ha creato MACH-Efficiency2, il sistema che grazie a prese d’aria frontali e posteriori, fa circolare costantemente il flusso d’aria anche nei giorni di calore più intenso. Come potete vedere nelle foto per allacciare NS-11F abbiamo un sicuro sistema di allacciatura con chiusura a doppia D, comunemente adottato nelle competizioni di alto livello.

La visiera è stata studiata per essere sostituita senza il bisogno di attrezzi specifici: una sorta di sgancio rapido permette la sua estrazione senza grandi difficoltà. La plastica che la compone è trattata per evitare appannamento e graffi superficiali, oltre a proteggere dai raggi UV fino al 95% (e anche gli occhi ringraziano…). Se il trattamento anti-appannamento non bastasse, è possibile utilizzare una lente Pinlock (optional), consigliabile soprattutto per chi usa il casco davvero tutti i giorni. Il livello di efficienza della visiera di serie è comunque notevole: difficilmente abbiamo avuto problemi di appannatura durante la guida e quando è successo l’alone è svanito molto presto.

ESPERIENZA ALLA GUIDA

Questo casco NOS è stato testato durante le nostre prove moto per svariate centinaia di km. Indossarlo non è mai stato problematico, anzi il prodotto è apparso subito familiare e ha trasmesso una sensazione di robustezza tipica di un oggetto ben costruito. Se vi ricordate il salto di qualità delle auto tedesche negli anni ’90 rispetto ad italiane e francesi, ricorderete anche che il simbolo dell’ottima costruzione delle auto teutoniche era il suono ovattato della chiusura delle portiere. Paragonato al rimbombo di lamiera delle auto nostrane il suono delle portiere delle tedesche metteva in luce una sensazione di qualità percepita evidente. Questa digressione mi è utile per trasmettervi la sensazione di qualità che si prova quando si parte con il casco ancora aperto e lo si chiude: la chiusura è decisa, serrata ma precisa, senza rumore di plastica: sembra quasi di chiudere uno spesso vetro, che resta serrato senza far passare un filo d’aria internamente. Già, perché l’isolamento è una delle doti migliori di questo NS-11F.

Certo, la sua aerodinamica genera fruscii, ma soprattutto se si utilizzano le bocchette per l’aerazione aperte, che (credeteci) d’estate aiutano. Sempre riferendoci alla qualità, l’imbottitura interna è correttamente aderente ma “coccola” con la giusta morbidezza e la giusta traspirazione. A luglio si suda, ma dopo svariati km, il casco appare solo poco umido e quella umidità scompare presto quando lo riponete giunti a destinazione.

Personalmente crediamo che il lavoro per l’isolamento del vento sia perfetto, ma l’isolamento acustico potrebbe essere migliorabile… Intendiamoci: crediamo che un casco troppo isolato dai rumori non vada bene, visto che bisogna essere vigili in strada anche con l’udito, quindi non stiamo parlando di un vero e proprio difetto ma di un aspetto solo minimamente perfettibile.

Aspetto assolutamente degno di lode invece, è la cura nella realizzazione delle grafiche dallo stile molto sportivo e moderno; in particolare il modello da noi provato ha una fantastica finitura “matt” che non genera riflessi e quindi risulta anche più sicura per gli altri nelle strade aperte al traffico.

NOS NS-11F è disponibile in diverse accattivanti colorazioni: Shure Blue, Shure Red, Shure Yellow Matt, Blue Yellow, Black Matt, White. Il prezzo attuale al pubblico di questo nuovo prodotto made in italy è di circa 310 euro.

CONCLUSIONI

NOS NS-11F dimostra come il settore dei caschi di fascia medio-alta si stia evolvendo verso standard qualitativi prima riservati a prodotti top di gamma. Non a caso, si parla di un casco che non è molto lontano dalla leggerezza di un modello in fibra di carbonio. L’attenzione alla personalizzazione, la sicurezza certificata dalla normativa più recente e l’estetica alquanto accattivante, lo rendono uno dei caschi più versatili e “intelligenti” oggi disponibili per il motociclista che cerca qualcosa in più.

Scegliendo questo casco, si opta per un equilibrio tra protezione, praticità, comfort e budget, con la garanzia di affidarsi a un prodotto progettato e realizzato seguendo standard qualitativi elevati e con un “appeal” tutto italiano.

SCHEDA TECNICA

Omologazione: ECE 22-06

ECE 22-06 Calotta Esterna: MFC (Multiple Fiberglass Composite)

MFC (Multiple Fiberglass Composite) Peso: Circa 1350 g (variabile in base alla taglia)

Circa 1350 g (variabile in base alla taglia) Taglie Calotta: 2 misure per la calotta esterna, 3 misure per la calotta interna in EPS a densità differenziata.

2 misure per la calotta esterna, 3 misure per la calotta interna in EPS a densità differenziata. Sistema di Ventilazione: MACH-Efficiency2 con prese d’aria frontali e due estrattori posteriori.

MACH-Efficiency2 con prese d’aria frontali e due estrattori posteriori. Interni: In tessuto SuperDry-Fresh, altamente traspirante. Completamente removibili, lavabili e personalizzabili.

In tessuto SuperDry-Fresh, altamente traspirante. Completamente removibili, lavabili e personalizzabili. Chiusura: Cinturino con sistema a Doppia D e finitura soft touch.

Cinturino con sistema a Doppia D e finitura soft touch. Visiera: Sistema di sgancio rapido (SR System), trattamento anti-graffio e filtro UV al 95%. Predisposizione per lente Pinlock® (optional).

Sistema di sgancio rapido (SR System), trattamento anti-graffio e filtro UV al 95%. Predisposizione per lente Pinlock® (optional). Prezzo Indicativo: A partire da 309,99 €

A partire da 309,99 € Colorazioni Disponibili: Shure Blue, Shure Red, Shure Yellow Matt, Blue Yellow, Black Matt, White.