Zontes ZT125-X: lo scooter 125 che sfida tutti con un peso record di 117 kg

La proposta di scooter del marchio Zontes si arricchisce di nuovo modello da 125 cc di cilindrata. Parliamo dello ZT125-X, uno scooter che punta a distinguersi per la capacità di rivoluzionare i rapporti peso/potenza della sua categoria, grazie alla presenza di un innovativo telaio interamente in lega di alluminio pressofuso che pesa appena 8,5 kg, valore che lo posiziona ai vertici della categoria sul fronte delle leggerezza.

Peso di 117 kg, ciclistica firmato Tayo e ampio vano sottosella

Presentandosi sul mercato con un peso record di soli 117 kg in ordine di marcia, il nuovo scooter di Zontes promette un’elevata maneggevolezza, anche grazie all’esclusiva ciclistica sviluppata da Tayo, che permette cambi di direzione e ingresso in curva estremamente precisi, a cui si aggiunge la taratura sportiva dell’assetto che alza i livello di comfort e controllo in ogni spostamento nel traffico cittadino.

L’esclusiva struttura firmata Tayo dello scooter ZT125-X riduce al minimo l’ingombro ed esalta la spaziosità che il veicolo è in grado di offrire, come ad esempio quella disponibile nel generoso vano sottosella che consente di stivare contemporaneamente due caschi integrali.

Con tecnologia Start & Stop

Dotato di motore da 125 cc di 14,9 CV di potenza e 13 Nm di coppia massima, il nuovo scooter di ZT125-X, disponibile in due colorazioni (black e green) e con un altezza sella di 770 mm, è dotato di sistema Start & Stop che spegne automaticamente il motore nel momento in cui lo scooter è fermo, riavviandolo in modo rapido e immediato appena si accelera, riducendo in questo modo i consumi di carburante e le emissioni.

Blocchetti del manubrio premium

In questo scooter Zontes ha rivolto una particolare attenzione nelle progettazione dei blocchetti del manubrio, sia destro che sinistro, sviluppati in modo tale da garantire un’esperienza di guida più intuitiva, pratica e confortevole. La combinazione tra linee pulite, comandi organizzati e un design essenziale contribuisce a definire uno scooter dallo stile moderno e pragmatico, caratterizzato da un’ergonomia ottimizzata che rende le varie funzionalità immediatamente accessibili.