Kawasaki: si evolve la gamma offroad, con le novità a 2 e 4 tempi

Kawasaki ed il fuoristrada, un binomio che si rinnova con la nuova gamma offroad. Due modelli a due tempi: la KX327X e la KX327, la prima pensata appositamente per il cross-country/enduro, come dimostra ad esempio il cambio a sei marce, la seconda per il motocross. Unite dal primo motore monocilindrico 2 tempi a iniezione elettronica mai sviluppato dalla casa giapponese. Per i quattro tempi, nascono le nuove KX250F e KX450F, con le rispettive versioni cross country.

Le moto a 2 tempi

Entriamo nel dettaglio e partiamo dai modelli a due tempi, entrambi con il nuovo motore ad iniezione elettronica. Assicura un’erogazione lineare, una risposta immediata al comando del gas e una trazione poderosa già ai bassissimi regimi. Il leggero telaio perimetrale in alluminio KX, abbinato a sospensioni factory-style e a freni Nissin, con l’alimentazione aa doppia iniezione, per una risposta sempre pronta, danno vita a una moto nata per correre: sia nelle competizioni cross country/enduro con la KX327X, sia sui tracciati di motocross con la KX327.

La prima propone uno stile pulito e moderno, con la forcella KYB da 48 mm a molla elicoidale regolabile in compressione ed estensione abbinata alla sospensione posteriore Uni-Trak Kawasaki completamente regolabile. Il layout mette il pilota al centro, con la trasmissione a sei rapporti, in grado di fornire controllo e precisione in ogni condizione. Le mappature possono essere gestite, direttamente dal proprio smartphone, con l’app ‘Rideology the App KX2’. Completano il pacchetto le manopole ODI lock-on e le cover laterali a sgancio rapido.

La Kawasaki KX327, invece, è dedicata agli amanti del motocross. Pur condividendo gran parte della base tecnica con la sorella “X”, questa moto adotta una trasmissione a cinque rapporti e una ruota posteriore da 19 pollici, al posto di quella da 18 pollici montata sulla ‘gemella’. Entrambe, invece, sono equipaggiate con manubri Renthal e cerchi Excel, a conferma della loro vocazione smaccatamente racing, oltre all’unica livrea disponibile in Lime Green.

Le moto a 4 tempi

Si rinnova anche la gamma a quattro tempi, con un MY 2027 caratterizzato dal ritorno dell’iconica sigla ‘F’ sulle cilindrate di riferimento. La Kawasaki KX450F è stata sviluppata sulla base dei feedback dell’iridato di MXGP Romain Febvre e beneficia di numerose novità, a partire da una taratura rivista delle sospensioni, con un nuovo telaio ed un nuovo forcellone. Per quanto riguarda il motore, gli interventi su aspirazione e scarico, uniti a un’ottimizzazione nella gestione dell’iniezione, offrono un carattere più reattivo ed una spinta più corposa.

Sul fronte del software applicato alla dinamica di guida, il pulsante Power Mode sul lato sinistro del manubrio consente ai piloti di scegliere, in maniera immediata, tra due mappature motore. Sono inoltre disponibili due livelli di controllo di trazione (KTRC) selezionabili da comando al manubrio e regolabili, insieme alle mappe motore, tramite l’app dedicata. Si evolve anche il Launch Control, mentre debutta il nuovo impianto frenante Brembo. Per chiudere, il manubrio e le pedane con sistema Ergo-Fit multi-regolabile migliorano la personalizzazione della posizione in sella.

La sorella minore KX250F aumenta la potenza di 0,5 kW e la coppia di 0,3 Nm, grazie ad un profilo più uniforme ed “emisferico” della camera di combustione, oltre all’introduzione di una frizione idraulica di maggiore capacità e con un carico molle aumentato del 15%, per una trasmissione della potenza più progressiva ed efficace. Aggiornata anche nel layout, la quarto di litro beneficia di sovrastrutture riviste, che includono tabelle portanumero e parafango anteriore dal design nuovo. Migliorati anche il look, il feeling e l’efficienza complessiva di questo rinnovato modello, grazie al nuovo percorso dei tubi del liquido di raffreddamento e del freno anteriore, oltre agli aggiornamenti delle tarature delle sospensioni anteriori e posteriori.

L’offerta delle quattro tempi è completata dalla gamma cross country: si tratta dei modelli KX250FX e KX450FX con tarature sospensioni dedicate e soluzioni pratiche per l’impiego cross-country, tra cui catena sigillata, cavalletto laterale e il cablaggio per l’eventuale installazione del faro posteriore. Sono inoltre previsti paramani per KX450FX e, per la KX250X, una protezione del disco freno posteriore. Per offrire un pacchetto ancora più completo e competitivo.