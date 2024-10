Prova Abbigliamento Held Tridale Top e Tridale Base 4 season – All in One

L’autunno è il periodo dell’anno in cui ogni motociclista, percependo che la bella stagione volge al termine, cerca di sfruttare ogni momento a disposizione per viversi ancora al meglio le emozioni che può regalare un viaggio in sella all’amata due ruote. Sia per un week end, che per una singola giornata a disposizione o perché no, anche solo qualche ora a disposizione per sgranchirsi un po’ in sella, in tanti e tante non rinunciano a cercare ancora la curva perfetta seppur il clima e l’asfalto non siano sempre dei migliori. Si vive di emozioni, noi motociclisti sappiamo cercarne e spesso trovarne oltre l’umana capacità, e i colori caldi dell’autunno, senza dubbio ci aiutano ancora, non soltanto in sella, a regalare momenti speciali.

Con condizioni climatiche così variabili e con l’escursione termica propria delle stagioni intermedie, è bene tenere a mente tre fattori che si rivelano molto importanti quando il caldo dell’estate e la pulizia delle strade non sono più al 100%.

In primis la perfetta efficienza del mezzo. Durante una stagione come l’autunno, dove è possibile incontrare strade bagnate e zone d’ombra che pregiudicano il grip a terra, pneumatici e sospensioni efficienti avranno ancora maggior importanza per la sicurezza e il piacere di guida. A seguire, la nostra competenza in sella sarà ancora più determinante, perchè aiuterà a decifrare lo stile di guida necessario in ogni frangente o la tecnica necessaria per ottimizzare il rendimento della moto in determinate dinamiche, già prima di accendere la moto al mattino, valutando le condizioni climatiche (non smetterò di consigliare un buon corso di guida sicura).

E per finire, quel fattore strettamente correlato alla qualità che scegliamo per viverci il momento in sella. Perché se durante la guida saremo a nostro agio, riusciremo a performare meglio e a goderci la bella giornata fuori porta.

Per ottimizzare questo frangente, è molto importante saper scegliere il giusto abbigliamento tecnico, che sarà determinante in virtù della comodità che riuscirà a trasmettere in viaggio, e del livello di traspirabilità che saprà offrire per riuscire a contrastare al meglio l’escursione termica a cui siamo soggetti in questo periodo dell’anno. Oltre ovviamente a proteggerci in caso di imprevisto, un buon abbigliamento tecnico è fondamentale per migliorare il confort generale in viaggio e per allontanare fatica e scomodità durante le nostre sessioni in sella. Non ultimo, una buona vestibilità dei capi aiuterà a non apparire “ingessati ogni volta che scendiamo dalla moto

HELD BIKER FASHION, LE ORIGINI E LA STORIA

Held, azienda bavarese nata per la produzione di guanti fashion appena dopo la fine della seconda guerra mondiale, sviluppa da subito un occhio di riguardo verso il mondo dei motori. Negli anni 70, attraverso il proprio know how importato direttamente dal motorsport, sviluppa e produce dei guanti tecnici da moto caratterizzati da una elevatissima qualità che contraddistinguerà ogni sua realizzazione. Il notevole successo dato da questo approccio particolarmente specialistico, porta l’azienda ad una crescita che gli consente negli anni 80 di affiancare alla produzione dei guanti motociclistici, un produzione di borse per moto. A seguire, nei primi anni 90, debutterà la prima collezione di abbigliamento motociclistico e poco dopo Held presenterà al mondo la prima tuta in pelle di canguro. Dopo i suoi primi 50 anni, Held nel 1996 raggruppa oltre 3000 rivenditori in Europa e negli Stati Uniti ed è ormai una azienda all’avanguardia in continua crescita. Nel 1999, proprio allo scadere del vecchio millennio, viene inaugurata una nuova sede di oltre 7000mq tra uffici e magazzini, e negli anni a seguire con i suoi prodotti raggiunge numerosi riconoscimenti da parte della stampa specializzata di settore. Nonostante la spiccata attitudine verso i guanti specialistici, nei primi 20 anni del nuovo millennio lo sviluppo tecnico non si arresta, ed Held al giorno d’oggi è una realtà affermata che produce abbigliamento tecnico di pregio e caratterizzato da tecnologie innovative all’avanguardia.

GIACCA TRIDALE TOP

Tornando all’autunno e alla voglia di godersi ancora chilometri e chilometri sella, nella ricerca di una giacca da turismo in grado di affrontare qualsiasi condizione mantenendo comunque alto il livello di confort, Tridale Top by Held è una proposta di assoluto prim’ordine. Dal freddo delle prime ore del mattino al caldo delle ore centrali della giornata, attraverso il gilet termico removibile come la mambraba in Held-Tex, potremo scegliere la combinazione perfetta per tenere lontani freddo, acqua e vento, allontanando l’umidità. Infatti, dei tre strati di cui è composta la giacca, con l’aumentare delle temperature potremo togliere sia la membrana che il gilet, continuando il viaggio anche solo con la parte esterna in tacktel, che è un materiale 3 volte più resistente delle fibre naturali, molto traspirante e che consente una asciugatura naturalmente molto più veloce del cotone offrendo al contempo una elevata resistenza.

Ma al di là degli aspetti tecnici, è la vestibilità che premia questa giacca, con colletto e polsi morbidi e estremamente confortevoli che insieme ai pannelli elasticizzati , alle cerniere di ventilazione e alle maniche ampiamente regolabili, offrono ogni possibilità di personalizzazione una volta indossata. Nello specifico la ho usata in on e off nel torrido mese di luglio, ed ora la sto apprezzando in questo autunno abbastanza uggioso. Posso garantire che la qualità percepita di ogni singolo componente non fa che confermare la garanzia che ha reso onore al marchio Held in Europa e negli States. Utilizzandola molto spesso per tanri chilometri al giorno, più volte la sensazione che ho provato è stata di uno sviluppo sul prodotto affidato ad un motociclista macinachilometri, uno di quelli che come me l’auto la preferisce in garage. Le cerniere apribili consentono un gran flusso d’aria appena la temperatura si scalda, e le numerose tasche per l’organizzazione e la conservazione offrono davvero tutto lo spazio e l’utilità che serve, ad iniziare da quella piccola taschina nella zona del polso del braccio sinistro, utilissima per il biglietto autostradale o il bancomat sempre a portata di mano senza dover cercare altrove. Ho trovato sempre tutto perfettamente progettato e costruito come avrei desiderato, ma soprattutto confortevole, cosa affatto scontata vista la fascia di prezzo che resta comunque molto appetibile in relazione alla tecnologia offerta e alla qualità percepita (Euro 379.95). Inoltre, nella zona del petto e della schiena è possibile aggiungere delle protezioni opzionali attraverso le quali potenziare la propria sicurezza in sella. Protezioni di livello 2, che nelle zone delle spalle e gomiti, inserite perfettamente nella giacca non disturbano mai quando si indossa o si toglie, sia col caldo che dopo un acquazzone.

Tridale Top è una giacca a cui è facilissimo affezionarsi e nel mio caso grazie alla sua grandissima versatilità, siamo già una coppia di fatto. Provare per credere.

PANTALONE TRIDALE BASE

Per allestire un completo 4 stagioni di estrema qualità, il pantalone touring Tridale Base è il fido compagno di viaggio della giacca Tridale Top.

Costruito attraverso la medesima tecnologia della giacca, il pantalone è caratterizzato a sua volta da 4 tasche esterne estremamente facili da raggiungere, uno stretch specifico su coscia e polpaccio per fissare o meno il tessuto dedicato a nascondere le prese aria estive e inserti elastici per migliorare il movimento della gamba in fase di flessione nella zona delle ginocchia. Inoltre, offre una regolazione specifica per la zona della vita ed una cerniera per facilitare il passaggio nella zona della caviglia, e come chicca da non sottovalutare, due inserti antiscivolo nella zona dei glutei a contatto con la sella e nella zona interna delle ginocchia a contatto con il serbatoio, addirittura realizzati in pelle di canguro.

L’attenzione di Held all’efficenza e al confort non abbassa mai la guardia e il pantalone Tridale Base può essere collegato alla giacca Tridale Top attraverso una cerniera specifica di collegamento che li rende una vera e propria tuta da turismo. Inoltre presenta inserti riflettenti, protezioni sulla zona delle anche e delle ginocchia (con possibilità di regolazione dell’altezza) di livello 2. Come per la giacca, il rivestimento esterno è in Tactel, la fodera in mesi traspirante con tessuto distanziatore 3D sul dorso ed imbottitura termica rimovibile. La sua membrana è in Held Tex, impermeabile, antivento e traspirante, integrata nella fodera termica removibile. Al prezzo di Euro 279,95 un appunto ci permettiamo di farlo. Per quanto è comodo e per l’estrema vestibilità che offre, avremmo apprezzato anche due saponette nella zona delle ginocchia, perché un abbigliamento tecnico efficace, non neghiamolo, stimola anche la bella guida e invoglia a divertirsi.

TITOLI DI CODA

Al primo colpo d’occhio, la linea di un completo touring influenza sicuramente la scelta, e la vestibilità spesso ne decifra a seguire la sua appetibilità a 360°. Con questo completo Tridale Top e Tridale Base by Held, mi sono sentito a mio agio da appena indossato, e nonostante il torrido caldo di luglio non ho rimpianto giacche ben più costose, che ho avuto modo di testare nel mio percorso professionale. Inoltre, ho particolarmente apprezzato la morbidezza e il confort nelle regolazioni di polsi e collo, che mi hanno sempre trasmesso qualità e che ora che non fa più così caldo, riescono perfettamente a proteggermi dal freddo. Sono convinto che la scelta, in questi casi resti qualcosa di estremamente personale e non necessariamente razionale, mentre i consigli debbano essere il più oggettivi possibile.

Per questo, ascoltate motorionline, andate a provare di persona i prodotti di questo marchio bavarese, e non fermatevi all’effetto “wow” che possono stimolare i colori o i nomi di altre case, anzi, paragonateli con Held. Fermatevi un minuto in più a capire e scoprire la tecnologia dei materiali, la qualità delle zip, delle cuciture e delle scelte tecniche. Oggi una giacca e un pantalone, possono offrire diversi livelli di tutto questo, ed un mix così azzeccato e performante non è affatto comune. Gia questo, è sufficente definire la bontà ed il livello generale di questo completo, ma volendo andare maggiormente in profondità, aggiungerei che a questo prezzo… è più unico che raro. Tanta sostanza e pochi fronzoli, Held Bikers Fashion.