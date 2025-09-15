Pneumatici in temperatura alla prima curva con gli scaldagomme Louis Moto [FOTO]

Avere gli pneumatici in temperatura già alla prima curva è fondamentale per ottenere le massime prestazioni sin dai primi metri. Grazie alle coperture riscaldanti Louis Basic e Louis BT Comfort i motociclisti possono beneficiare dell’aderenza delle gomme ottimale fin dal partenza, riducendo il rischio di caduta e massimizzando le performance.

Due modelli: Basic e BT Comfort

Il modello Basic, combinando semplicità ed efficacia, fornisce una distribuzione uniforme del calore che garantisce a slick e pneumatici racing di essere pronti sin da subito. Grazie al pratico interruttore a levetta, è possibile selezionare direttamente sul copri-pneumatico uno dei tre livelli di riscaldamento desiderati, con una spia LED integrata che segnala il momento del raggiungimento della temperatura impostata.

Di livello superiore il BT Comfort che aggiunge una serie di funzioni intelligenti. Anch’esso dotato di tre livelli di riscaldamento, regolabili tramite interruttore a levetta sull’apparecchio, in più aggiunge la possibilità di controllare la temperatura tramite un’app dedicata grazie a un’interfaccia Bluetooth integrata, permettendo così di monitorare lo stato dal proprio smartphone, inclusa l’indicazione di quando gli pneumatici hanno raggiunto la temperature target.

Disponibili entrambi in promozione

Entrambi i modelli, disponibili esclusivamente sul sito di Louis Moto, sono dotati di pratica valigetta per il trasporto. Lo scaldagomme Louis Basic per pneumatici 120/70-17 all’anteriore e 180/55, 190/50-17 al posteriore ha un prezzo di 299 €, attualmente in promozione a 149 €, mentre il modello Lousi BT Comfort, per pneumatici 120/70-17 all’anteriore e 180/55, ha un prezzo di 349 €, attualmente in promozione a 199 €.