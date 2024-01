Pirelli Scorpion Trail III, il nuovo pneumatico che combina sportività stradale e spirito d’avventura [FOTO]

Pirelli lancia Scorpion Trail III, la nuova generazione di pneumatici adventure-touring che si presentano come i più sportivi di sempre su asfalto tra i prodotti moto della famiglia Scorpion.

Progettato per le moderne motociclette adventure e crossover, il nuovo Pirelli Scorpion Trail III è un pneumatico enduro stradale, quindi prevalentemente destinato all’utilizzo su asfalto ma che permette di affrontare anche percorsi in off-road.

Affidabile su asfalto e sullo sterrato

Su asfalto i nuovi pneumatici Pirelli Scorpion Trail III promettono un comportamento molto sportivo, con elevati livelli di grip e guidabilità, eccellente stabilità anche a pieno carico e prestazioni sul bagnato simili a quelle di un pneumatico del segmento Sport-Touring. Passando su strade sterrate, il costante alternarsi degli incavi centrali e trasversali sotto impronta garantisce controllo e trazione. A ciò si aggiunge anche un notevole comfort acustico.

Caratteristiche

Le qualità del nuovo Pirelli Scorpion Trail III sono il frutto di una serie di elemento che lo compongono, a partire dal disegno battistrada, evoluzione di quello del suo predecessore Scorpion Trial II, che ha contribuito a migliorare stabilità e precisione di guida grazie all’integrazione del disegno della gamma sportiva Diablo con intagli sulla fascia centrale che permettono di ottenere drenaggio su bagnato e stabilità di guida laterale su terreni più morbidi,

offrendo al contempo un’usura omogenea. Inoltre, l’integrazione con robusti intagli di trazione centrali e in spalla è stata studiata per offrire una buona guida e trattività anche in sterrato.

Per quel che riguarda le mescole, il Pirelli Scorpion Trail III propone radiali a base 100% silica sia per l’anteriore che per il posteriore, con i posteriori radiali bimescola che sfruttano una mescola morbida sulle spalle e utilizzano diverse resine plastificanti che ottimizzano il grip in curva. La fascia centrale del battistrada adotta invece una mescola più dura, studiata per offrire maggiore stabilità, resistenza all’usura e resa chilometrica.

Dotati di strutture ad elevata rigidità e di profili con approccio multiraggio, il nuovo pneumatico Pirelli Scorpion Trail III sarà disponibile, in diverse misure, nel corso del primo semestre 2024.