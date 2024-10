Nuova Triumph Trident 660: la roadster retro-moderna si evolve con il model year 2025 [FOTO]

Triumph presenta un importante aggiornamento per Trident 660, con il model year 2025 della roadster tre cilindri che si arricchisce di nuove funzionalità di serie focalizzate sul divertimento e il piacere di guida, nuove sospensioni migliorate e tre nuovi colori e grafiche dai toni audaci.

Novità al comparto tecnologico

La nuova Triumph Trident 660 ha una ciclistica migliorata che ne incrementa la maneggevolezza e dispone di maggiore tecnologia, grazie ad Optimised Cornering ABS e Traction Control, Triumph Shift Assist e cruise control di serie. Il display TFT integrato e il sistema di connettività Bluetooth MyTriumph offrono inoltre ai motociclisti la navigazione turn-by-turn, la possibilità di effettuare chiamate e il controllo della musica. Sono inoltre disponibili tre modalità di guida, tra cui la nuova configurazione Sport che si aggiunge a Road e Rain.

Maneggevolezza e comfort di guida

La Trident 660, equipaggiata di motore tre cilindri ad alte prestazioni, ha un’altezza sella pari a 805 mm, quindi estremamente accessibile, oltre a una larghezza complessiva ridotta: due elementi che consentono di appoggiare comodamente i piedi a terra e di facilitare le manovre a bassa velocità.

Il controllo su strada fa affidamento alle forcelle rovesciate Showa da 41 mm, aggiornate con il sistema Showa SFF-BF Big Piston per un maggior comfort. Inoltre, il monoammortizzatore Showa è regolabile nel precarico con leveraggio Showa, RSU. Sono presenti, inoltre, potenti freni Nissin con doppio disco da 310 mm e pneumatici Michelin Road 5.

Stile esaltato da tre nuove opzioni cromatiche

Lo stile retro-moderno della Triumph Trident 660 viene enfatizzato nel modello 2025 da tre nuovi e audaci schemi di colore: Cosmic Yellow, Cobalt Blue e Diablo Red, ai quali si aggiungono dettagli in Sapphire Black e in bianco. È disponibile anche una combinazione in Jet Black, che prevede nuovi materiali e finiture, tra cui un nuovo giogo superiore e un pedale del freno in alluminio forgiato.

Prezzo e disponibilità

La nuova Trident 660, disponibile anche con kit di depotenziamento A2 e con 45 accessori originali che permettono la massima personalizzazione, sarà disponibile in concessionaria da dicembre 2024 allo stesso prezzo di 8.395 € del modello precedente.