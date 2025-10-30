Nuova MV Agusta Brutale 800: design iconico e dotazioni hi-tech per la naked varesina [FOTO]

MV Agusta presenta ufficialmente la nuova Brutale 800, versione entry-level dalla gamma del marchio varesino che combina agilità, prestazioni ed eccellenza stilistica. Continuando ad incarnare la più autentica espressione del DNA sportivo naked di MV Agusta, la nuova Brutale 800 è spinta dal rinomato motore tre cilindri da 798 cc, ora con omologazione Euro 5+, che sviluppa 113 CV di potenza a 11.000 giri e 85 Nm di coppia a 7.500 giri. Al propulsore, che beneficia di albero motore controrotante derivato dalla tecnologia MotoGP, è abbinato il cambio a 6 rapporti, dotato di sistema Electronic Assisted Shift (EAS) up & down, che promette passaggi di marcia fluidi e precisi. A esaltare le sensazioni di guida c’è l’inconfondibile sound della Brutale garantito dal celebre scarico a triplo terminale.

Ciclistica

La MV Agusta Brutale 800 adotta il classico telaio a traliccio in acciaio, affiancato da un reparto sospensioni avanzato con all’anteriore la forcella Marzocchi da 43 mm, con escursione di 125 mm, e completamente regolabile in precarico, mentre al posteriore c’è il monoammortizzatore Sach da 130 mm anch’esso totalmente personalizzabile per ogni stile di guida. L’impianto frenante prevede nuove pinze anteriori Brembo con dischi flottanti da 320 mm e pinza posteriore Brembo con disco da 220 mm. Oltre al distintivo forcellone monobraccio, la nuova Brutale 800 dispone di pompe freno e frizione Nissin, cerchi in lega da 17 pollici che montano pneumatici Bridgestone S22.

Tecnologia

A livello d’elettronica, la nuova MV Agusta Brutale 800 è dotata di faro anteriore full LED con funzione cornering e DRL, oltre che di piattaforma inerziale a 6 assi che monitora tutti i parametri di guida, gestendo il controllo di trazione, l’ABS in curva e la funzione Rear Lift Mitigation (RLM). Sono quattro le modalità di guida disponibili: Rain, Sport, Race e Custom. La moto dispone di display TFT da 5,5 pollici, con connettività Wi-Fi e Bluetooth, cruise control e integrazione con l’app MV Ride, oltre al nuovo Advanced Connectivity Device, presente nella dotazione di serie, che include sistema antifurto integrato, geolocalizzazione e funzione SMS di emergenza.

Design

Esteticamente la Brutale 800 conserva il suo riconoscibile design con faro anteriore a goccia con tecnologia a LED, telaio posteriore a vista, triplo scarico e forcellone monobraccio, elementi caratterizzanti di una moto dall’estetica scolpita e muscolosa. La nuova MV Agusta Brutale 800, che porta al debutto la nuova colorazione Rosso Ago Opaco (Matt), viene proposta al prezzo con 12.600 €, con copertura di 5 anni della garanzia ufficiale fornita dalla Casa varesina.