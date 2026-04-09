Nuova KTM Freeride E 2027: tutte le novità della moto elettrica da enduro

La KTM Freeride E, la moto che da oltre un decennio offre ai rider le peculiarità della mobilità elettrica, si aggiorna con una serie di novità e miglioramenti tecnici caratterizzano il model year 2027. La nuova moto di KTM, che andrà a rinnovare la propria proposta di veicolo semplice, accessibile, dai costi di manutenzione contenuti e dall’elevata qualità costruttiva, sarà disponibile in concessionaria a partire da maggio 2026 al prezzo di 10.590 €.

Confermando la propria ricetta di moto da fuoristrada silenziosa, che unisce la praticità di un veicolo e leggero con le performance adeguate per chi vuole divertirsi in off-road, la KTM Freeride E 2027 offre coppia istantanea e velocità massima di 95 km/h, disponendo di una batteria agli ioni di litio MX50 da 29 kg che garantisce 2-3 ore (a seconda dello stile di guida) di divertimento in fuoristrada, potendo ricaricarsi in 8 ore con caricatore da 660 W o in 1,5 ore con caricatore da 3,3 kW (0–100%).

Motore elettrico che sale a 19,2 kW di picco di potenza

La KMT Freeride E continua a disporre di telaio dedicato, sospensioni WP Xact e Xplor di ultima generazione, impianto frenante Braketc e pneumatici Michelin Enduro Medium. Un upgrade è stato apportato al motore elettrico che ha aumentato la potenza di picco fino a 19,2 kW, con una coppia massima di 37 Nm, facilmente gestibile tramite tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport) e tre livelli di rigenerazione dell’energia, che aiutano a massimizzare l’autonomia e le prestazioni della moto. Il comparto elettrico è stato arricchito dal sensore di roll-over per la sicurezza e dal Traction Control regolabili con relativi indicazioni fornite tramite LED ben visibili.

Peso ridotto a 112 kg

Tra le novità della nuova KTM Freeride E c’è anche la riduzione del peso, ora di 112 kg, che offre una moto ancora più leggera e agile grazie anche al telaio realizzato in acciaio al cromo molibdeno e che integra motore e batteria. Il telaietto posteriore è realizzato in alluminio e poliammide rinforzato con fibra di vetro, mentre l’altezza sella ora raggiunge 910 mm.

Batteria incrementata a 5,5 kWh di capacità

Mentre sul fronte estetico, la Freeride E 2027 aggiorna il look con grafiche “in mold” rinnovate, ulteriori miglioramenti tecnici riguarda la batteria, che offre un leggero aumento di capacità rispetto al modello precedente attestandosi ora a 5,5 kWh. La batteria, grazie alla tecnologia “swappable”, può essere sostituita in pochi minuti e, secondo quanto dichiarato dalla Casa motociclistica austriaca, garantisce oltre 1.000 cicli di ricarica prima di scendere all’80% di efficienza.