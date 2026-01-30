NIU leader degli scooter elettrici in Italia: crescita record e sfida ai grandi marchi tradizionali [FOTO]

In un mercato italiano dei veicoli elettrici a due ruote (L1e e L3e) che negli ultimi anni registra un rallentamento, NIU ha continuato a crescere in modo significativo, ritagliandosi un ruolo da protagonista assoluto. A raccontare l’ascesa di NIU in Italia sono i numeri: dal 2023 il marchio è cresciuto del 144% in termini di vendite, arrivando nel 2025 a superare le 2.100 immatricolazioni, dato che lo pone come primo brand del mercato elettrico in Italia.

Una leadership quella di NIU netta e indiscussa, considerando che nell’ultimo anno ha venduto quasi il triplo dei veicoli rispetto al secondo marchio. Oltre a dominare il segmento elettrico, NIU sta avanzando anche nel mercato scooter complessivo, arrivando a competere con i grandi marchi di modelli a combustione.

L’accelerazione con la vendita diretta

Dimostrando come la mobilità elettrica possa rappresentare, in termini di prestazioni, affidabilità, prezzo e innovazione tecnologica, una reale alternativa competitiva nel mercato di massa, NIU ha accelerato negli ultimi mesi grazie anche al cambio di passo strategico nel nostro Paese: dal 2024 NIU opera in Italia con un modello di vendita diretta, e non più con collaborazioni con importatori, potendo così contare su struttura più snella, maggiore controllo sul mercato e relazione più diretta con dealer e clienti.

Il successo di NQiX 500 e l’ampliamento della rete commerciale

A trainare il successo del marchio sul mercato italiano è il NIU NQiX 500 che nel 2025 è stato tra i modelli elettrici più venduti della sua categoria, un risultato che conferma l’apprezzamento del pubblico per un mezzo capace di unire prestazioni elevate, connettività avanzata, qualità costruttiva e design moderno.

Forte di una rete commerciale sul territorio italiano che è stata ricostruita e amplia in modo importante, NIU annuncia che nel 2026 continuerà a investire per far crescere ulteriormente la propria rete distributiva con l’intenzione di alzare le proprie ambizioni ben oltre il solo segmento elettrico, come sottolinea Michael Castellano, responsabile NIU Italia: “Oggi NIU non compete solo nel mondo elettrico, ma si misura direttamente con i protagonisti storici del mercato scooter. E lo fa con successo, in uno dei mercati più esigenti d’Europa”.