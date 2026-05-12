Nilox J6 2026: nuova e-bike urbana, prezzo e caratteristiche

Nilox, brand italiano di tecnologia per lo sport e la vita outdoor, presenta J6, una nuova e-bike pensata per la mobilità urbana. La Nilox J6, che va ad ampliare la gamma city del marchio, affiancando i modelli J1 PRO, J2, J5 PRO e J7, si propone come un mezzo green pratico e funzionale per muoversi agevolmente in città negli spostamenti di tutti i giorni.

Design minimal, ruote da 28” e forcella ammortizzata

La Nilox J6 è un’e-bike che si distingue per un design urbano dal carattere deciso, con telaio a canna alta in acciaio e linee pulite che richiamano un’estetica classica reinterpretata in chiave contemporanea, fatta di tratti minimal ed essenziali e finitura elegante e discreta. La J6 monta ruote da 28 pollici che contribuiscono a guida fluide e scorrevole, mentre la forcella ammortizzata aiuta ad assorbire le irregolarità tipiche dell’asfalto cittadino.

Motore da 250 W e cinque livelli di assistenza della pedalata

Questa nuova e-bike di Nilox monta un motore da 250 Watt alimentato da una batteria al litio da 36V – 10 Ah, che garantisce una pedalata assistita progressiva e naturale, riducendo lo sforzo sui tragitti più impegnativi. La bici elettrica J6 dispone di cinque livelli di assistenza, gestibili tramite display LED, che consentono di adattare la spinta al contesto, rendendo la nuova e-bike di Nilox adatta sia a un utilizzo rilassato sia a spostamenti più dinamici.

Costa meno di 900 €

La nuova Nilox J6 offre anche una buona praticità, integrando portapacchi posteriore e parafanghi, mentre le luci e i freni a disco anteriori e posteriori sono garanzia di visibilità, controllo e affidabilità anche nelle condizioni di traffico più intense. La nuova e-bike di Nilox, che si propone come mezzo equilibrato e affidabile per diventare parte integrante della propria routine quotidiana, viene lanciata sul mercato con un prezzo consigliato di 899,95 €.