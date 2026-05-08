NEXX X.R3R: Il Fulmine in Carbonio Made in Europe [LA PROVA]

Esistono realtà che non vogliono seguire la scia degli altri, ma che preferiscono tracciarne una propria, fatta di ossessione per il made in house e una buona dose di coraggio. NEXX Helmets appartiene a questa categoria, una realtà nata nel 2001 che ha deciso di scommettere tutto sul proprio continente. Mentre molti brand hanno spostato lo sguardo altrove, NEXX ha scelto di mantenere il 100% della produzione in Portogallo. Non è solo una questione di etichetta, ma una filosofia che permette ai tecnici di toccare con mano ogni prototipo e ogni calotta che esce dalla linea, intervenendo in modo snello e diretto anche sul servizio assistenza. Questa vicinanza tra progettazione e produzione crea quello che loro chiamano il “fattore wow”.

X.R3R L’ESSENZA DELLA VELOCITÀ IN CARBONIO

Quando parliamo del modello X.R3R, ci riferiamo a un casco che non nasconde le sue ambizioni racing. È un oggetto pensato per chi vive la pista e le condizioni più dure, dove ogni chilometro orario guadagnato può fare la differenza. La calotta in fibra di carbonio X-PRO, realizzata con tessuti 3K, è più leggera del 10% rispetto ad altre calotte standard in carbonio, offrendo al contempo una rigidità superiore. Il design non è solo estetico ma è stato forgiato attraverso analisi CFD virtuali e test in galleria del vento in scala 1:1. L’obiettivo, ottenere un peso dinamico pari a 0 a una velocità di 160 km/h. Guardandolo, si nota subito lo studio aerodinamico che coinvolge la visiera, gli spoiler e le prese d’aria.

DETTAGLI TECNICI E COMFORT SU MISURA

Sotto la pelle in carbonio, l’X.R3R nasconde un sistema di rivestimento in EPS a densità variabile, studiato per distribuire l’energia dell’impatto in modo differenziato nelle zone chiave della testa. Ma la sicurezza qui va a braccetto con il comfort. L’interno è totalmente modulare, un aspetto fondamentale per un casco racing; il cuscinetto della corona può scorrere in sei posizioni diverse e i guanciali hanno tasche interne dove si possono aggiungere schiume di diverso spessore per cucirsi il casco addosso. Tutti i tessuti utilizzano la tecnologia X-Mart Dry, che asciuga due volte più velocemente del cotone e mantiene la pelle fresca e asciutta.

LA PROVA – TOCCARE CON MANO L’EFFETTO WOW

Di questa tipologia di casco, e della sua versione FIM, ne abbiamo già parlato ampiamente in pista (clicca qui), ma ero molto curioso di testare personalmente la versione standard (NO-FIM) per capire come si comportasse su strada. È pur vero che per i percorsi stradali esistono modelli più indicati nel catalogo di NEXX, ma al cuore non si comanda e la bellezza di questo casco dovevo portarla con me anche sui passi di montagna.

In sella, la prima cosa che colpisce dell’X.R3R è senza dubbio l’ampiezza della visuale. La filosofia X-Sensus Vision. La visiera è ampia, offre un ottimo campo visivo orizzontale e verticale, permettendo di avere tutto sotto controllo senza dover muovere troppo il collo. Durante il test ho utilizzato la visiera fumé essendo una giornata molto soleggiata (visiera trasparente nello zaino), e devo dire che il grado di oscurità è calibrato molto bene. Anche passando da tratti di luce intensa a zone d’ombra, la visibilità rimane ottimale. Non è presente il sun-visor ed è giusto così, in questo caso si bada al peso, evitando accessori superflui per la pista.

L’aerodinamica è un punto di forza. Non ho riscontrato turbolenze fastidiose e il casco fende l’aria con naturalezza. Sul fronte del peso, NEXX ha fatto un ottimo lavoro, rientra nel range della concorrenza, anzi essendo anche un casco un pelino più grande nelle dimensioni ad occhio, la leggerezza del carbonio si avverte e non affatica minimamente la cervicale. Il casco pesa 1350g +/- 50g).

Anche la gestione della visiera convince, c’è una levetta di sicurezza che la blocca saldamente. Anche solo abbassandola, la visiera non si muove di un millimetro, garantendo una tenuta d’aria perfetta grazie al sistema Recoil Visor. Se non viene chiusa totalmente, permette quel minimo passaggio d’aria utile contro l’appannamento alle basse velocità, anche se in questo periodo primaverile non ho mai avuto problemi di condensa. In caso di impatto, quel blocco meccanico garantisce che la visiera resti chiusa e al suo posto, una sicurezza in più non da poco.

Passando agli interni, confermo l’ottima impressione che avevo già avuto con altri modelli del brand. Sono estremamente comodi, confortevoli e ti fanno sentire subito a tuo agio. Ho testato una taglia M, avendo una misura di 56.5 cm (a metà tra S e M), e l’ho trovata giusta. Avvolgente ma senza alcuna pressione fastidiosa sulle tempie. L’estetica interna è curata, con grafiche che dimostrano una attenzione al dettaglio, anche dove l’occhio solitamente non cade.

Le bocchette? Sono posizionate proprio dove ti aspetti di trovarle. Le individui subito con le dita anche in movimento, senza doverle cercare alla cieca. L’aerodinamica è studiata bene che, una volta aperte, senti il fresco ma zero turbolenze o fischi fastidiosi. Indubbiamente, con tutto aperto, il rumore del vento dopo molti chilometri inizia a farsi sentire, ma i caschi sportivi/racing non sono famosi per essere silenziosi. E, onestamente, non devono esserlo.

Devo però fare un piccolo appunto sui materiali delle chiusure e delle plastiche che azionano le prese d’aria. Al tatto e alla vista, danno l’impressione di essere meno pregiate rispetto al resto del casco che, essendo un full carbon, meriterebbe forse una cura maggiore in questi piccoli componenti meccanici. Anche il paranaso, pur avendo una forma eccellente che non disturba affatto, ha un sistema di aggancio che non mi è parso solidissimo. Tende infatti ad alzarsi, non durante la guida, ma se lo si urta accidentalmente con la mano. Il sistema di chiusura a doppia D con il bottone magnetico X-LOCK è invece una piccola genialata. Veloce, sicuro e fa risparmiare quel tempo prezioso ogni volta che devi indossare o togliere il casco.

PREZZO E CONSIDERAZIONI FINALI

Il NEXX X.R3R si posiziona in una fascia di mercato competitiva, quella dei caschi sportivi/racing di alta qualità, con un prezzo consigliato di 679.99€. È una cifra importante, ma assolutamente in linea con quello che il prodotto offre e se guardiamo la concorrenza diventa anche interessante, specialmente considerando la calotta in carbonio e la complessità aerodinamica. Se riuscite a trovarlo in promozione, diventa un acquisto su cui puntare senza esitazioni. In conclusione, questo casco mi ha soddisfatto. Ho provato altri brand molto più costosi e famosi che, all’atto pratico, non offrono prestazioni così distanti da questo X.R3R. La sensazione di leggerezza, l’ampia visuale e la stabilità ad alte velocità lo rendono un compagno ideale per chi cerca l’adrenalina della pista o la precisione su strada. NEXX Helmets è un marchio da tenere d’occhio. La loro capacità di innovare “in casa” si traduce in prodotti con un’anima e una solida sostanza tecnica.

SCHEDA TECNICA: NEXX X.R3R

Posizionamento: Racing / Sportivo senza compromessi

Produzione: 100% Portogallo (Made in Europe)

Prezzo consigliato: 679,99 €

Materiale calotta: X-PRO Carbon con tessuti in carbonio 3K (10% più leggera e più rigida rispetto al carbonio standard)

Dimensioni calotta: 3 taglie (XXS-XS | S-M | L-XL-XXL)

Sistema di protezione: Rivestimento in EPS multi-densità con 5 zone differenziate

Omologazioni: ECE 22-06, DOT, FIM Racing (per competizioni internazionali), ACU Gold

Sistema di ritenzione: Cinturino a doppia D con bottone magnetico X-LOCK

Sicurezza d’emergenza: Emergency Strap System V2 integrato nei guanciali per una rimozione sicura in caso di infortunio

Flusso d’aria: 6 entrate e 4 uscite per il raffreddamento ottimale

Tessuti: X-Mart Dry, asciugatura due volte più veloce del cotone, antiallergico e antibatterico

Peso: 1350g +/- 50g

Accessori inclusi: Pinlock 120XLT MaxVision, estensore dello spoiler, deflettore del vento (paranaso), seconda visiera