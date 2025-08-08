MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata: esclusivo fascino senza tempo

Tutto il fascino dell’heritage motociclistico di MV Agusta trova una delle sue massime espressioni nella Superveloce 98 Edizione Limitata. Si tratta dell’esclusiva versione speciale con la quale la Casa varesina ha celebrato, nel 2023, l’80° anniversario della nascita del primo motore MV Agusta, un monocilindrico da 98 cc con cambio a due velocità, compatto e leggero, nato nel 1943 dalla mente di Domenico Agusta e che, nel dopoguerra trovò applicazione, sulla MV 98, prima moto completa dell’azienda, immediatamente riconoscibile per il suo colore bordeaux.

300 unità in Rosso Voghera

Per rendere omaggio a quell’importante momento storico delle proprie origini, MV Agusta ha realizzato la Superveloce 98 Edizione Limitata, un modello esclusivo prodotti in soli 300 esemplari numerati, caratterizzati dalla speciale colorazione “Rosso Voghera”, sviluppata e applicata con un processo artigianale, con il numero “98” che campeggia su codino e piastra di sterzo, affiancato al tricolore italiano che ne rivendica l’identità nazionale.

Motore da 798 cc da 147 CV

La MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata è spinta da un motore tre cilindri da 798 cc che sviluppa 147 CV, proponendo soluzioni tecniche di alto livello come albero motore controrotante, camme con rivestimento DLC, valvole in titanio e componenti ottimizzati per ridurre gli attriti. La moto, che ha un peso di 173 kg a secco, dispone di una ricca dotazione che include i cerchi a raggi con finiture dorate, i freni Brembo con pinze Stylema, ABS Continental ricalibrato, display TFT da 5,5 pollici e sistema antifurto satellitare Mobisat.

Anche con kit racing dedicato

Grazie al kit racing, che alleggerisce il peso a 165 kg, l’esclusiva moto di MV Agusta beneficia ulteriori elementi che ne incrementano vocazione sportiva ed esclusività, aggiungendo scarico Arriow a tre uscite, centralina elettronica racing, copricodino e telo coprimoto dedicato, in un ulteriore slancio nel tributo alla storia del marchio varesino.