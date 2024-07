MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro: esclusivo bolide in 500 esemplari [FOTO]

Dopo essere stata presentata a EICMA in versione prototipo, la MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro arriva in versione di produzione. Una produzione che sarà limitata a sole 500 unità numerate, per una moto esclusiva e ricca di fascino, pronta a fare gola ai collezionisti di tutto il mondo.

Nata dalla combinazione tra ricerca stilistica, attenzione per il puro piacere estetico, innovazione tecnologica e performance mozzafiato, la MV Augusta Superveloce 1000 Serie Oro ha un design che evoca le tradizione nelle competizioni di MV Agusta, con elementi distintivi della gamma Superveloce, come i gruppi ottici tondi, le linee della moto sviluppate in orizzontale e l’utilizzo di materiali d’alta qualità come la fibra di carbonio.

La moto con le ali aerodinamiche

La Superveloce 1000 Serie Oro è caratterizzata dalla presenza di ali aerodinamiche che forniscono importanti benefici sulla dinamica di guida garantendo una maggiore stabilità ad alte velocità. La moto è realizzata in fibra di carbonio declinata in due differenti lavorazioni, stampato in pressa e laminato. Complessivamente sono 41 le componenti realizzate in fibra di carbonio, dal sostegno della dashboard al paracatena, passando per l’intera carenatura e altri componenti presenti nel kit a corredo.

Dettagli esclusivi e di pregio

L’ispirazione per i cerchi deriva dalla stella stilizzata che caratterizzava quelli della leggendaria MV Agusta F4 750 Serie Oro, reinterpretati però tramite un esercizio stilistico che fa da ponte tra passato e futuro che vede le razze in alluminio combinate a raggi radiali. L’omaggio alla F4 è evidente anche nella scelta dello scarico con terminale a quattro uscite in titanio, con paracalore in carbonio, sviluppato da Akrapovic realizzato ad hoc per questa moto.

La Superveloce 1000 Serie Oro ha una pregiata sella in pelle e Alcantara con fregio MV, oltre a una cintura, anch’essa in pelle, che attraversa il serbatoio. Sul mozzo delle ruota posteriore c’è il logo MV, mentre la viteria in titanio nelle colorazioni Argento Ago, Rosso Shock Perlato e Oro Ciclistica è un ulteriore omaggio alla storia della Casa.

Motore quattro cilindri da 208 CV

La Superveloce 1000 Serie Oro monta un motore quattro cilindri in linea capace di erogare 208 CV di potenza e 116,5 Nm di coppia massima. La gestione del propulsore è affidata al sistema integrato MVICS 2.1 con otto iniettori. L’elettronica della moto è stata calibrata in modo specifica. Il controllo di trazione disinseribile prevede otto livelli di intervento: due per le situazioni di fondo bagnato o scivoloso (Rain), tre per l’utilizzo stradale e tre per la pista. Il controllo dell’impennata (Front Lift Control), disinseribile, funziona sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma inerziale.

Sono quattro le modalità di guida: tre preimpostate (Rain, Sport e Race) e una personalizzabile dal motociclista (Custom) nelle quale è possibile settare a proprio piacimento i parametri relativi a: sensibilità dell’acceleratore, coppia motore, freno motore, risposta motore, limitatore e settaggio sospensioni elettroniche.

La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro dispone di cambio elettronico MV EAS 4.0, acceleratore Ride by Wire, modulo GPS integrato che comunica con l’MV Ride app che permette di gestire il navigatore del display TFT da 5,5 pollici a colori della strumentazione.

Ciclistica top

Alla dinamica di guida della moto contribuisce una ciclistica d’alto livello con il telaio a traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza e le sospensioni elettroniche Ohlins regolabili manualmente per adattarsi alle esigenze del pilota. Sulla Superveloce 1000 Serie Oro è montato l’impianto frenante Brembo, con dischi da 320 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore, equipaggiato con sistema Abs con funzioni avanzate. La moto poggia su pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V4 specifici con caratteristico profilo rosso.

Disponibilità e prezzo

La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro, accompagnata da un kit esclusivo a corredo che include il certificato di autenticità ed origine della moto e il telo coprimoto dedicato, è ordinabile in concessionaria e viene proposta al prezzo di 70.700 €.