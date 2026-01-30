MV Agusta Rush Titanio: svelata l’hypernaked più estrema [FOTO]

Un nuovo modello estremo, targato MV Agusta. Il brand italiano, infatti, ha presentato la Rush Titanio, la hypernaked più radicale e raffinata mai prodotta a Schiranna. Sarà limitata a soli 300 esemplari ed arriverà nel corso del 2026, con prezzi e specifiche complete ancora da annunciare.

Le caratteristiche

A livello estetico, questa versione limitata propone una serie di componenti in alluminio anodizzato, rifiniti nell’esclusiva tonalità Blu Titanio. Inoltre, tutti i componenti in carbonio adottano una nuova finitura premium con trama twill, che sostituisce la precedente texture liscia e offre maggiore profondità, raffinatezza e un aspetto più tecnico, coerente con il concetto Titanio.

Ovviamente, come si evince dal nome della moto, il titanio è in primo piano e viene utilizzato per numerosi componenti, caratterizzati da una finitura spazzolata. Tra gli elementi principali, c’è il nuovo terminale di scarico Arrow, appunto in titanio, che combina una riduzione del peso, un miglior flusso dei gas di scarico e una firma acustica raffinata. A supporto dello scarico, c’è anche un nuovo supporto, sempre nello stesso materiale, per rafforzare l’identità.

Anche il copriserbatoio anteriore è realizzato ex novo in titanio, sottolineato dal logo che ne enfatizza il materiale, affiancato da un elemento grafico ispirato all’atomo. A completare il pacchetto vi è l’introduzione delle viti in titanio, utilizzate su tutti i componenti dello stesso materiale e sul parafango anteriore. Infine, la sella in Alcantara presenta la scritta “Titanio” lungo la linea centrale, accompagnata da un motivo ispirato all’atomo inciso al laser.

Il motore

La casa italiana non ha rilasciato ancora tutti i dati tecnici, che verranno svelate a ridosso del lancio sul mercato, ma la MV Agusta Rush Titanio sarà spinta da un motore quattro cilindri in linea da 1.000 cc profondamente evoluto. Il propulsore è stato realizzato artigianalmente a Varese, con vasto impiego del titanio, che comprende 16 valvole radiali e quattro bielle forgiate.