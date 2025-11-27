MV Agusta Rush Mamba: fascino ipnotico e potenza estrema [FOTO]

La MV Agusta Rush Mamba rappresenta l’interpretazione più estrema della hyper-naked della Casa motociclistica di Schiranna. Moto pensata per chi cerca emozioni forti, prestazioni elevatissime e una presenza scenica di assoluto impatto, la Rush Mamba è anche anche estremamente esclusiva, dato che parliamo di una serie speciale limitata a 300 esemplari.

Prestazioni top e accelerazione da brivido

Il cuore della Rush Mamba è il potente motore quattro cilindri in linea da 998 cc, con distribuzione a doppio albero a camme e valvole radiali, che eroga 208 CV di potenza a 13.000 giri al minuto, che salgono fino a 212 CV a 13.600 giri/min. con lo specifico kit dedicato a questa versione esclusiva della super naked varesina. La coppia di 116,5 Nm disponibile a 11.000 giri/min. e la ciclistica ottimizzata per esaltare le prestazioni trasformano ogni accelerazione in un’esperienza intensa e adrenalinica: la moto supera i 300 km/h di velocità massima e brucia lo scatto 0-100 km/h in 3,15 secondi.

Ciclista ed elettronica di prim’ordine

L’eccellenza ingegneristica della MV Agusta Rush Mamba è espressa dal comparto ciclistico con telaio a traliccio in acciaio, forcellone monobraccio in alluminio e sospensioni Ohlins completamente regolabili (forcella anteriore NIX EC e monoammortizzatore TTX EC posteriore), che garantiscono dinamismo, controllo e precisione di guida anche nelle condizioni più estreme.

A livello di elettronica, la Rush Mamba dispone di ride-by-wire, quick-shift, controllo di trazione, wheelie-control con piattaforma inerziale, ABS con funzione cornering e centralina MVICS 2.1. A ciò si aggiunge il display TFT a colori da 5,5 pollici con funzione mirroring per lo smartphone, GPS e connettività con MV Ride App.

Linee scolpite per un look audace

La MV Agusta Rush Mamba ha una grande capacità seduttiva, figlia del suo design audace fatto di linee nette e aggressive, tratti scolpiti, abbondante uso di fibra di carbonio, ruota posteriore forgiata con copertura lenticolare e scarichi a quattro uscite che esaltano tanto l’estetica quanto il sound del motore. Il prezzo della MV Agusta Rush Mamba sul mercato italiano è di 51.500 €.