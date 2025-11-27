MV Agusta Rush Mamba: fascino ipnotico e potenza estrema [FOTO]

La hyper-naked estrema in serie limita da 300 unità con 212 CV di potenza grazie al kit dedicato

di Gaetano Scavuzzo 27 Novembre, 2025

Foto MV Agusta Rush Mamba

La MV Agusta Rush Mamba rappresenta l’interpretazione più estrema della hyper-naked della Casa motociclistica di Schiranna. Moto pensata per chi cerca emozioni forti, prestazioni elevatissime e una presenza scenica di assoluto impatto, la Rush Mamba è anche anche estremamente esclusiva, dato che parliamo di una serie speciale limitata a 300 esemplari.

Prestazioni top e accelerazione da brivido 

Il cuore della Rush Mamba è il potente motore quattro cilindri in linea da 998 cc, con distribuzione a doppio albero a camme e valvole radiali, che eroga 208 CV di potenza a 13.000 giri al minuto, che salgono fino a 212 CV a 13.600 giri/min. con lo specifico kit dedicato a questa versione esclusiva della super naked varesina. La coppia di 116,5 Nm disponibile a 11.000 giri/min. e la ciclistica ottimizzata per esaltare le prestazioni trasformano ogni accelerazione in un’esperienza intensa e adrenalinica: la moto supera i 300 km/h di velocità massima e brucia lo scatto 0-100 km/h in 3,15 secondi

MV Agusta Rush Mamba

Ciclista ed elettronica di prim’ordine

L’eccellenza ingegneristica della MV Agusta Rush Mamba è espressa dal comparto ciclistico con telaio a traliccio in acciaio, forcellone monobraccio in alluminio e sospensioni Ohlins completamente regolabili (forcella anteriore NIX EC e monoammortizzatore TTX EC posteriore), che garantiscono dinamismo, controllo e precisione di guida anche nelle condizioni più estreme.

A livello di elettronica, la Rush Mamba dispone di ride-by-wire, quick-shift, controllo di trazione, wheelie-control con piattaforma inerziale, ABS con funzione cornering e centralina MVICS 2.1. A ciò si aggiunge il display TFT a colori da 5,5 pollici con funzione mirroring per lo smartphone, GPS e connettività con MV Ride App.

Linee scolpite per un look audace

La MV Agusta Rush Mamba ha una grande capacità seduttiva, figlia del suo design audace fatto di linee nette e aggressive, tratti scolpiti, abbondante uso di fibra di carbonio, ruota posteriore forgiata con copertura lenticolare e scarichi a quattro uscite che esaltano tanto l’estetica quanto il sound del motore. Il prezzo della MV Agusta Rush Mamba sul mercato italiano è di 51.500 €

Foto: MV Agusta Rush Mamba

