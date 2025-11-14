MV Agusta: in arrivo un nuovo motore 5 cilindri da oltre 240 CV

MV Agusta sta lavorando su un nuovo motore 5 cilindri. Presentato ad EICMA 2025 in versione concept, sta proseguendo lo sviluppo, per un propulsore che verrà utilizzato su un nuovo modello della gamma del marchio italiano, nel corso dei prossimi anni. Con una cilindrata modulare compresa tra 850 e 1150 cc, il nuovo motore sarà in grado di erogare oltre 240 cavalli.

Le caratteristiche

Il propulsore 5 cilindri proporrà un peso inferiore ai 60 chilogrammi, per combinare leggerezza, equilibrio e tecnologie di elettrificazione avanzate, integrando una pompa dell’acqua elettrica e una pompa dell’olio elettrica. Grazie al particolare ordine di accensione a 5 cilindri, il motore assicurerà un’erogazione di coppia e una guidabilità superiore, senza la necessità di un sistema di fasatura variabile, potendo essere sfruttato anche ai bassi regimi, con potenza massima ai regimi più elevati.

Il particolare schema dell’albero motore, con uno anteriore a tre cilindri ed uno posteriore a due cilindri in configurazione “a U”, aumenta la fluidità e una riduzione significativa delle vibrazioni, garantendo un ottimo bilanciamento dinamico. Il risultato complessivo sarà un motore più stretto e compatto, rispetto ad un quattro cilindri in linea, migliorando così le prestazioni.

Debutto tra qualche anno

La casa italiana non ha ancora annunciato quando questo propulsore vedrà la luce in maniera definiva, parlando di un debutto “su un modello altamente atteso, attualmente non presente nella gamma MV Agusta, che verrà svelato nei prossimi anni”. Aspettiamo nuove informazioni nei prossimi mesi.